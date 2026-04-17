Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc Mercedes tạt đầu gây va chạm. Sau đó, tài xế xe này bị cho là đã hành hung tài xế ô tô có gắn camera hành trình phía sau.

Hình ảnh người lái xe Mercedes hành hung tài xế khác. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 16/4, tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (Hà Nội).

Thời điểm này, camera hành trình của một ô tô đã ghi lại cảnh chiếc Mercedes tạt đầu, va chạm vào phần đầu xe này khi đang di chuyển trên cầu vượt Trần Duy Hưng.

Sau khi xuống hết cầu, chiếc Mercedes tiếp tục chặn đầu ô tô gắn camera hành trình.

Ngay sau đó, hai tài xế xuống xe. Tài xế Mercedes chửi bới, dùng tay đấm nhiều lần vào đầu tài xế còn lại.

Ngày 17/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Láng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.