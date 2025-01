Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng các phần mềm tiện ích, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử.

Hạ tầng mạng lưới thanh toán tiếp tục được đầu tư, phát triển; hệ thống ATM, POS kết nối liên thông và phân bổ đến các huyện trong tỉnh. Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích được triển khai như: Chuyển tiền nhanh, thanh toán di động, sử dụng mã QR...

Từ mục tiêu đẩy mạnh CĐS của Ngân hàng Nhà nước, những tháng cuối năm 2024, các ngân hàng thương mại đóng chân trên địa bàn tỉnh tập trung cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng SmartBanking để không bị gián đoạn khi giao dịch qua thẻ ATM và ví điện tử.

LPbank chi nhánh Hà Giang hỗ trợ khách hàng cài đặt sinh trắc học.

Cũng trong thời gian qua, Chi nhánh BIDV Hà Giang đã cải cách mạnh mẽ trên các kênh số an toàn, bảo mật với mục tiêu tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Chủ động phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các tiện ích trong việc nộp các khoản phí, lệ phí dịch vụ công, học phí, viện phí, hóa đơn điện, nước, cước viễn thông...

Với những nỗ lực trong việc đẩy mạnh CCHC gắn với CĐS đã góp phần đưa tổng dư nợ của BIDV Chi nhánh Hà Giang đến 31.12.2024 ước đạt 5.600 tỷ đồng; tổng huy động vốn đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu từ các dịch vụ ngân hàng số đạt 37 tỷ đồng, tăng 250% so với kế hoạch.

Trước yêu cầu phát triển mới, BIDV Hà Giang tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lĩnh vực CCHC các dịch vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh với phương châm “An toàn - Hiệu quả - Tăng trưởng - Bền vững” để cùng xây dựng một BIDV Hà Giang vững mạnh và phát triển.

Cùng với xu thế chung, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Hà Giang cũng chỉ đạo sát sao cán bộ, nhân viên hỗ trợ tối đa cho khách hàng cài đặt sinh trắc học tại nhà và điểm giao dịch không kể ngày nghỉ. Giám đốc dịch vụ khách hàng Lộc Phát Việt Nam Chi nhánh Hà Giang, Mai Minh Tuấn cho biết: “Ngay khi có sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng LPBank Hà Giang đã chủ động tổ chức các đợt tập huấn cho nhân viên các kỹ năng, phương pháp về cập nhật giấy tờ, dữ liệu sinh trắc học để hỗ trợ khách hàng một cách thuận lợi nhất”.

Cùng với các hệ thống ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, VietinBank Hà Giang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ áp dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh doanh và quản lý. Từ việc xét duyệt, giải ngân Online cho khách hàng đến bảo lãnh Online cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa tại VietinBank Hà Giang. VietinBank Hà Giang đã đặt ra mục tiêu dài hạn về việc xây dựng một ngân hàng số toàn diện đang được tích cực triển khai.

Đến hết năm 2024, việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội tại Hà Giang đã triển khai trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, thu ngân sách Nhà nước... Đến nay, người dân, doanh nghiệp có thể thanh toán hóa đơn hàng hóa, phí, lệ phí, học phí, viện phí, nhận lương hưu, trợ cấp xã hội. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử đã góp phần khuyến khích khách hàng tiếp cận với CĐS một cách hiệu quả.

Theo PHI ANH (Báo Hà Giang)