Nhiều người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Công an quận Hải Châu. Ảnh: N.QUỐC

Còn nhiều trường hợp chưa xác thực sinh trắc học

Ghi nhận tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) sáng 9-1, nhiều người dân đến để ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học.

Ông Phạm Văn Quang, người dân phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cho biết, dù đã nhận được các thông báo từ ngân hàng nhưng do bận rộn và cũng chủ quan nên ông chưa thực hiện xác thực sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân trước ngày 1-1-2025. Vì vậy, tài khoản của ông tại ngân hàng đã bị dừng giao dịch.

Do lượng người đông nên ông mất gần 1 giờ đồng hồ từ thời điểm bấm số cho đến khi bắt đầu thực hiện. Còn một số người dân khác cho biết gần đây không thể giao dịch trực tuyến thì mới kiểm tra và biết lý do là chưa cập nhật sinh trắc học.

Theo quy định tại Luật số 26/2023/QH15 ngày 27-11-2023 của Quốc hội về Luật Căn cước, Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28-6-2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28-6-2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, ngân hàng sẽ tạm dừng hoặc hạn chế giao dịch đối với chủ thẻ chưa cập nhật sinh trắc học hoặc có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Mặc dù chính sách có hiệu lực hơn 10 ngày và các ngân hàng đã gửi thông báo từ quý 4-2024, vẫn còn nhiều người dân chưa xác thực sinh trắc học.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, nhiều ngân hàng thương mại đã thông báo làm việc cả vào thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 1-2025 như Vietcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)…

Ông Trần Đình Chánh, Giám đốc Agribank - Chi nhánh Nam Đà Nẵng thông tin, ngay từ tháng 6-2024, ngân hàng đã đầu tư số lượng thiết bị để hỗ trợ xác thực sinh trắc học cho 5 chi nhánh và 19 phòng giao dịch với số tiền trên 200 triệu đồng, gồm điện thoại thông minh và máy hỗ trợ cài đặt sinh trắc đối với khách hàng có thiết bị không hỗ trợ NFC (thiết bị đọc chip căn cước).

Từ sau ngày 1-7-2024, Agribank tăng thời gian làm việc hằng ngày thêm 1-2 tiếng và làm việc vào ngày thứ Bảy để phục vụ khách hàng xác thực sinh trắc học.

Để cập nhật sinh trắc học thành công, khách hàng cần chuẩn bị căn cước công dân (CCCD) gắn chip còn hạn sử dụng hoặc thẻ căn cước được cấp theo chuẩn mới và thiết bị di động có hỗ trợ NFC. Trường hợp thiết bị không hỗ trợ NFC, khách hàng cần đến các điểm giao dịch của ngân hàng mở tài khoản.

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới căn cước công dân

Bên cạnh chủ quan hoặc chậm nắm bắt thông tin, còn nguyên nhân khác khiến việc xác thực sinh trắc học gián đoạn là do người dân đang trong quá trình làm thủ tục cấp mới, đổi thẻ, cấp lại CCCD.

Theo ghi nhận tại Công an quận Thanh Khê chiều ngày 8-1, có đông người dân làm thủ tục cấp CCCD. Trong đó, có khá đông người dân có nhu cầu cấp lại CCCD do hết hạn hoặc do thay đổi đơn vị hành chính.

Theo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Khê, từ đầu tháng 12-2024 đến nay, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp CCCD tăng hơn so với cùng kỳ.

Do đó, đơn vị tổ chức 2 tổ công tác, trong đó có một tổ làm CCCD lưu động tại các phường nhằm đẩy mạnh việc cấp CCCD cho người dân.

Anh Võ Anh Tuấn (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cho biết: “Khi đến ngân hàng cập nhật sinh trắc học tôi mới biết thẻ CCCD hết hạn nên chưa thể cập nhật cho tài khoản thẻ ngân hàng.

Do đó, tôi chưa thể rút tiền, chuyển tiền cho người thân, bạn bè. Sau khi làm xong thủ tục cấp lại CCCD, tôi mong muốn sớm nhận được thẻ để cập nhật sinh trắc học theo đúng quy định để thuận lợi trong giao dịch ngân hàng”.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hải Châu cho biết, hiện việc thực hiện các giao dịch dân sự của người dân tại ngân hàng cần phải có CCCD để xác định danh tính và sinh trắc học. Do vậy nhu cầu công dân làm CCCD trong diện hết hạn, thẻ CCCD bị lỗi là rất lớn.

Đầu tháng 12-2024 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cấp mới 2.879 thẻ, cấp đổi 1.618 thẻ, cấp lại 26 thẻ cho người dân, tăng hơn so với cùng kỳ. Vì vậy, người dân có nhu cầu đổi, cấp mới CCCD có thể đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận để làm lại. Song song, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để sớm cấp lại thẻ CCCD cho người dân đang làm lại.

Theo MAI QUẾ - NGỌC QUỐC- CHIẾN THẮNG (Báo Đà Nẵng)