Đại lý Oakley Motorcycles đặt tại Maidstone thuộc hạt Kent (Anh) thành lập năm 2020 vừa thông báo chấm dứt hoạt động sau khi liên tục phải đối mặt với trộm cắp, đe dọa an ninh và áp lực chi phí gia tăng.

Theo chủ sở hữu Paul Blair, trong vài năm gần đây, cửa hàng đã trải qua 5 vụ đột nhập và 3 lần bị đe dọa bạo lực ngay tại cơ sở kinh doanh. Tình trạng mất an toàn kéo dài khiến nhân sự rời bỏ, trong khi các chi phí vận hành như thuế, lương, điện nước và giá từ nhà cung cấp liên tục tăng.

Ông Blair cho biết áp lực không chỉ dừng ở tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống gia đình, buộc ông phải đưa ra quyết định dừng lại. Với các thay đổi ngân sách sắp tới, doanh nghiệp không còn khả năng duy trì hoạt động sang năm 2026.

Đại lý mô tô hàng đầu đóng cửa vĩnh viễn sau nhiều vụ đột nhập

Thông tin Oakley Motorcycles đóng cửa nhận được nhiều phản hồi chia sẻ từ cộng đồng mô tô và các đại lý khác, cho thấy bức tranh khó khăn chung của ngành bán lẻ xe máy tại Anh.

Oakley Motorcycles là đại lý chuyên bán xe Yamaha, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu như BSA, Voge, Benelli, Bluroc, Neco, Morbidelli và VMOTO.

Trước đó không lâu, Ducati Croydon, một đại lý Ducati có lịch sử hơn 20 năm cũng tuyên bố đóng cửa với lý do điều kiện kinh doanh bất lợi, dù một số cửa hàng Ducati khác trong khu vực London vẫn tiếp tục hoạt động.

Việc các đại lý lâu năm lần lượt rút lui đang đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại của các cửa hàng mô tô độc lập trong bối cảnh chi phí leo thang và áp lực an ninh ngày càng lớn.

Theo TheSun

