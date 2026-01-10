Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh P.V.T. (25 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe máy bằng chân.

Hình ảnh nam thanh niên buông cả hai tay, dùng chân lái xe SH. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, CSGT tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm theo clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 60AB-796.XX lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn qua phường Trấn Biên.

Trong clip, người này dùng chân lái xe SH và buông cả hai tay khi đang di chuyển. Hành vi này gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã khẩn trương xác minh, truy tìm người vi phạm và mời lên trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng xác định tài xế P.V.T. là người trực tiếp điều khiển xe trong clip.

Tài xế P.V.T. làm việc với công an. Ảnh: T.H

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đúng như thông tin người dân cung cấp.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. và tịch thu xe SH vi phạm.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng CSGT Công an TPHCM đã mời N.L.M.Q. (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TPHCM) đến trụ sở làm việc liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh Q. điều khiển xe máy SH chở theo một phụ nữ và buông hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q. về lỗi buông hai tay khi lái xe; đồng thời, tịch thu phương tiện và tước GPLX 23 tháng.