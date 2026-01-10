Khoảng 5h45 ngày 10/1, tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt Vọng. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Phan Thị T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh).

Khi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, ô tô va chạm với xe máy mang BKS 14U1-415.XX do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm dồn vào 2 ô tô khác BKS 20A-239.XX do ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn M. điều khiển, đang đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Đình Hiếu

Hậu quả, ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Đoạn đường qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do bà Phan Thị T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga, gây tai nạn.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.