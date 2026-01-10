Sáng 10/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt nam tài xế điều khiển xe máy đi ngược chiều, gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, người này còn vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: CACC

Trước đó, vào 21h33 ngày 9/1, tài xế Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại Ninh Bình) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 90B2-468.XX đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Khi đến Km210+950, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, xe máy do anh H. điều khiển va chạm với 2 ô tô mang biển kiểm soát 90A-136.XX và 18A-475.XX.

Tài xế Đỗ Văn H. làm việc với CSGT. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H. có nồng độ 0,731 mg/L khí thở, gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168.