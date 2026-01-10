Chị Lê Thị H. (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đặt câu hỏi: Trường hợp người vi phạm giao thông không tự nguyện nộp phạt đúng thời hạn, cơ quan chức năng có được khấu trừ trực tiếp tiền lương, thu nhập hay không? Nếu có, việc khấu trừ được thực hiện theo quy định nào và áp dụng trong những trường hợp cụ thể nào?

Giải đáp thắc mắc của chị H., luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật – cho biết, pháp luật hiện hành không cho phép khấu trừ tiền lương một cách tùy tiện. Việc khấu trừ (nếu có) chỉ được thực hiện trong những điều kiện chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, trừ trường hợp trong quyết định ghi rõ thời hạn dài hơn. Quá thời hạn này mà người vi phạm không tự nguyện chấp hành, người có thẩm quyền mới được ban hành quyết định cưỡng chế thi hành.

Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định bằng văn bản và đúng thẩm quyền.

Nghị định 296/2025 của Chính phủ quy định rõ, mọi biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều phải căn cứ trên quyết định cưỡng chế hợp pháp.

Ảnh minh hoạ: Cục Cục CSGT.

Pháp luật cho phép áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, trong đó có khấu trừ một phần tiền lương, thu nhập hoặc trích tiền từ tài khoản của người vi phạm. Tuy nhiên, đây không phải biện pháp được áp dụng tự động. Cơ quan chức năng không được tự ý khấu trừ tiền lương, thu nhập nếu chưa ban hành quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Khi nào bị khấu trừ lương, thu nhập?

Theo Nghị định 296/2025, biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập chỉ được áp dụng khi người vi phạm có thu nhập ổn định, không chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn luật định và đã có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Quyết định cưỡng chế phải nêu rõ căn cứ pháp lý; thông tin người bị cưỡng chế; cơ quan, tổ chức hoặc người sử dụng lao động quản lý tiền lương; mức tiền bị khấu trừ; thời gian thực hiện và tài khoản Kho bạc Nhà nước nơi nộp tiền.

Đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp khấu trừ gồm: cán bộ, công chức, viên chức; người thuộc lực lượng vũ trang; người lao động hưởng lương, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; lao động thời vụ; và người đang hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Pháp luật cũng quy định rõ mức khấu trừ nhằm bảo đảm đời sống tối thiểu của người bị cưỡng chế. Cụ thể, mức khấu trừ đối với tiền lương hoặc lương hưu không quá 30% số tiền thực nhận hằng tháng sau khi đã trích nộp các khoản bảo hiểm, thuế; đối với các khoản thu nhập khác, mức khấu trừ không quá 50% tổng thu nhập hằng tháng.

Như vậy, người vi phạm giao thông không thể bị trừ thẳng tiền lương hay thu nhập một cách tùy tiện. Việc khấu trừ lương chỉ là biện pháp cưỡng chế cuối cùng, được áp dụng trong những trường hợp cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở quyết định hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.