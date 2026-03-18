Đây là hoạt động của Fish Interior nhằm giới thiệu những sản phẩm thủy sản đông lạnh cao cấp từ Nhật Bản đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời sẽ được thưởng thức thực đơn gồm nhiều món ăn được chế biến từ các loại thủy sản tuyển chọn của Nhật Bản như Mực phát sáng - Hotaru Ika, sashimi cá thu Sawara - cá ngừ Maguro - tôm Nhật Ebi, cá nướng muối Shioyaki, cơm cá ngừ cuộn rong biển Temaki, các món chiên Sayori và Tachiuo Furai ăn kèm sốt tartar cùng set sushi tổng hợp.

Các món ăn được chế biến trực tiếp bởi đầu bếp nhà hàng Ringo, giúp khách mời có cơ hội cảm nhận rõ hơn về hương vị cũng như chất lượng của nguyên liệu.

Đầu bếp Ringo chế biến các món hải sản theo phong cách Nhật Bản, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế cho khách mời tại sự kiện

Trước đó, Fish Interior Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu và ăn thử sản phẩm tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hàng, khách sạn và đơn vị kinh doanh ẩm thực. Tiếp nối hoạt động này, sự kiện tại TP.HCM được triển khai nhằm mở rộng kết nối với các đối tác trong ngành F&B tại khu vực phía Nam, đồng thời tiếp tục giới thiệu các dòng hải sản Nhật Bản chất lượng cao đến gần hơn với thị trường Việt Nam.

Tại sự kiện, Fish Interior giới thiệu các sản phẩm thủy sản đông lạnh cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản đang được doanh nghiệp cung cấp tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm được lựa chọn từ những nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng trong ngành thủy sản, từ khâu chế biến, cấp đông đến bảo quản.

Bên cạnh đó, xưởng gia công - chế biến của Fish Interior cũng đạt chứng nhận FSSC 22000 - chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế ở mức độ yêu cầu cao hiện nay, được GFSI công nhận, thường áp dụng cho các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm cho xuất khẩu và hệ thống bán lẻ quốc tế.

Fish Interior cung ứng hải sản đông lạnh chất lượng cao nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản

Không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn là dịp để các khách mời trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ẩm thực gặp gỡ, trao đổi về cơ hội hợp tác, kiến thức chuyên môn cũng như xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực thủy sản cao cấp.

Thông qua chương trình giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm, Fish Interior Việt Nam kỳ vọng mang đến thêm nhiều lựa chọn hải sản Nhật Bản chất lượng cao cho thị trường trong nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường kết nối với các nhà hàng, khách sạn và đơn vị kinh doanh ẩm thực, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu thủy sản ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong thời gian tới, Fish Interior Việt Nam dự kiến tiếp tục giới thiệu thêm nhiều dòng sản phẩm mới, góp phần đa dạng hóa nguồn nguyên liệu hải sản cao cấp cho ngành F&B tại Việt Nam.

Khách mời trải nghiệm các món hải sản đông lạnh cao cấp nhập khẩu từ Fish Interior

Fish Interior khởi nguồn từ Tanaka Yōriba - doanh nghiệp bán buôn cá Koi từ năm 1968 - và chính thức hoạt động trong lĩnh vực bán buôn hải sản tươi sống từ tháng 8/1974. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Fish Interior kiên định với sứ mệnh cung cấp hải sản tươi ngon cho các nhà hàng Nhật, quán sushi, khách sạn và cơ sở ẩm thực tại Tokyo và các khu vực lân cận, đồng thời đồng hành cùng khách hàng để tạo nên những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn. Trước sự thay đổi của logistics và văn hóa ẩm thực Nhật Bản, Fish Interior vẫn giữ vững cam kết về độ tươi sống vượt trội và không ngừng đổi mới để mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Với khát vọng đưa giá trị Nhật Bản ra thế giới, năm 2019 Fish Interior Japan thành lập công ty tại Việt Nam, nhằm cung cấp thủy hải sản chất lượng cao chuẩn Nhật Bản cho thị trường trong nước.

(Nguồn: Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam)