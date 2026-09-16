Chủ quan với dấu hiệu mệt mỏi

Anh N.C.H. (40 tuổi, Hà Nội) có tiền sử viêm gan B nhưng cả chục năm nay anh không theo dõi. Gần đây, anh H. thấy mệt mỏi, chán ăn nhưng chủ quan nghĩ rằng do huyết áp cao. Trong 2 tháng, anh sụt 5kg nên đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy anh có khối u gan phải đường kính khoảng 11cm, chiếm gần hết thùy gan phải và nằm sát ranh giới giữa hai thùy gan.

Anh H. bước vào hành trình điều trị ung thư với hàng loạt câu hỏi: Khối u có thể phẫu thuật không? Cơ hội điều trị đến đâu? Nếu phải lựa chọn giữa các phương án, đâu là hướng phù hợp nhất?

Ban đầu, các bác sĩ định hướng điều trị cho nam bệnh nhân theo khả năng phẫu thuật. Anh được can thiệp nhằm làm tăng thể tích phần gan còn lại, đồng thời điều trị khối u tại chỗ. Sau một thời gian, gan trái phát triển đủ để tiếp tục cân nhắc phẫu thuật.

Tuy nhiên, gia đình vẫn lo lắng về khả năng bệnh đã lan rộng. Hơn 1 tháng qua, vợ chồng anh H. đi khắp cả nước, nghe thông tin ở bệnh viện nào có kỹ thuật chiếu chụp hay nút mạch đều tìm đến với mong muốn thêm cơ hội sống.

Có bác sĩ cho rằng có thể tiến hành mổ; nếu trong quá trình phẫu thuật phát hiện hạch nghi ngờ, ê-kíp sẽ đánh giá và xử lý. Trong khi đó, một ý kiến khác khuyên không nên phẫu thuật mà tiếp tục điều trị tại chỗ.

Bệnh nhân chiếu chụp tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.Thúy.

Hai hướng tư vấn khiến vợ chồng anh H. càng hoang mang và tiếc nuối vì phát hiện bệnh quá muộn. Sự chủ quan về viêm gan virus dẫn tới khối u quá lớn đã thu hẹp các khả năng điều trị của người đàn ông này.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ung thư gan có thể diễn tiến âm thầm ở giai đoạn sớm. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi khối u đã lớn hoặc xuất hiện các biểu hiện rõ rệt.

Tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác đau. Vì vậy, khi gan tổn thương, các triệu chứng đều im lặng. Khi người bệnh bắt đầu thấy đau tức sườn phải, vàng da, chướng bụng... thì cơ hội điều trị ở "giai đoạn vàng" đã trôi mất.

Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm:

- Đau hoặc tức nặng vùng hạ sườn phải

- Sụt cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân

- Chán ăn, đầy bụng, khó tiêu

- Vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu

- Bụng to bất thường hoặc xuất hiện khối vùng gan.

Theo PGS Phương, nguy cơ ung thư gan cao hơn ở người mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan. Ngoài ra, sử dụng rượu bia kéo dài, gan nhiễm mỡ, béo phì, đái tháo đường và tiền sử gia đình có người mắc ung thư gan cũng là những yếu tố cần lưu ý.

Phơi nhiễm aflatoxin - độc tố có thể sinh ra từ nấm mốc trong một số thực phẩm như ngũ cốc, lạc, ngô bảo quản không đúng cách - cũng là yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận.

Đặc biệt, người mắc viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan cần được theo dõi định kỳ ngay cả khi chưa có triệu chứng. Việc theo dõi có thể bao gồm siêu âm gan, xét nghiệm AFP và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác theo chỉ định của bác sĩ.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thường giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị. Vì vậy, mọi người không nên chờ đến khi đau bụng, vàng da hoặc sụt cân mới đi khám, nhất là với nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh theo dõi y tế, người dân cần chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ như tiêm vắc xin viêm gan B khi phù hợp, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, đường huyết, mỡ máu và bảo đảm an toàn thực phẩm.