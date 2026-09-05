Ông N.V.T (50 tuổi, sinh sống tại Mỹ) có tiền sử viêm họng, thanh quản. Khi tình trạng khàn tiếng kéo dài, ông nghĩ triệu chứng liên quan đến bệnh cũ nên tự điều trị nhưng không cải thiện. Do lịch tái khám tại Mỹ phải chờ lâu, ông quyết định về Việt Nam kiểm tra.

Giáo sư, bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam cho biết - khi khám cho ông T, kết quả nội soi thanh quản ghi nhận tổn thương dạng u sùi ở dây thanh phải, lan sang mép trước dây thanh trái. Sóng niêm mạc và rung động dây thanh giảm, thanh môn đóng không kín. Sinh thiết xác định ung thư biểu mô tại chỗ.

Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương ung thư ngang mức dây thanh phải, lan qua mép trước dây thanh trái và vào khoang cạnh thanh môn phải. Người bệnh được phẫu thuật nội soi laser cắt u. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2, giai đoạn T1, chưa ghi nhận di căn hạch hay di căn xa.

Ung thư thanh quản có dấu hiệu từ khàn tiếng. Ảnh: BVNTP.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và được theo dõi, điều trị bổ trợ theo chỉ định.

Theo GS Thủy, ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2 là dạng ung thư ác tính xuất phát từ niêm mạc thanh quản. Ở giai đoạn sớm, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có cơ hội kiểm soát bệnh và bảo tồn chức năng nói, nuốt.

Với ung thư thanh quản còn khu trú, tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng 78%. Khi bệnh đã di căn hạch, tỷ lệ này giảm còn khoảng 46%; nếu di căn xa, chỉ còn khoảng 34%.

Ngay cả khi đã điều trị, người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ, đặc biệt trong 1-2 năm đầu, để phát hiện sớm dấu hiệu tái phát và có hướng xử trí kịp thời.

Ung thư thanh quản thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, phổ biến hơn ở nam giới. Bệnh có thể gây khàn tiếng kéo dài, ho dai dẳng, đau hoặc khó nuốt, đau lan lên tai, khó thở, thở rít, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Trong đó, khàn tiếng là dấu hiệu dễ bị bỏ qua vì nhiều người cho rằng đây chỉ là biểu hiện của viêm họng hoặc các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, khàn tiếng kéo dài hơn 2 tuần, không cải thiện với điều trị thông thường, cần được thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng và nội soi thanh quản để tìm nguyên nhân.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, đồng thời nâng khả năng bảo tồn thanh quản và các chức năng nói, nuốt. Ngược lại, khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể phải cắt một phần hoặc toàn bộ thanh quản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát âm và hô hấp.

Nghịch lý ung thư ở Việt Nam: Máy móc không thiếu, khó ở chỗ đến bệnh viện muộn Trong khi Việt Nam đã sở hữu nhiều thiết bị chẩn đoán, sàng lọc và điều trị ung thư không thua kém các nước phát triển nhưng nghịch lý vẫn còn bệnh nhân ung thư được phát hiện muộn.