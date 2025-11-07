Ngày 7/11, bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, tại đây đang cấp cứu cho 11 bệnh nhân sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông (TPHCM) ngày 5/11, trong đó có nhiều người trong cùng gia đình, công ty.

Bà L. - người thân của một bệnh nhân cho biết, 10h sáng 5/11, bà mua bánh mì cho 4 người ăn gồm mẹ, chồng, con trai, người giúp việc. Ngay sau ăn, cả bốn người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 - 39 độ C. Đến sáng 7/11, các triệu chứng này không cải thiện nên 4 bệnh nhân được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh mì. Ảnh: BVCC.

Vợ chồng anh T. (39 tuổi) và chị H. (34 tuổi) ăn bánh mì cùng tiệm trên vào ngày 5/11 và gặp các triệu chứng tương tự.

Bệnh nhân khác là chị V. (28 tuổi) cùng mẹ cũng ăn bánh mì tại cơ sở trên vào tối cùng ngày và có triệu chứng tiêu chảy, sốt cao rạng sáng 6/11. Chị V. tự mua thuốc điều trị nhưng không đáp ứng, tình trạng sốt không thuyên giảm, phải đi viện cấp cứu. Mẹ chị V. cũng gặp tình trạng tiêu chảy nhưng mức độ nhẹ hơn và đang ở nhà theo dõi.

Người bệnh tên L. đang nằm cấp cứu kể lại, ngày 5/11, công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì trên. Sau đó, những người ăn bánh mì đều đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Sáng nay, khoảng 6-7 người đã nhập viện.

Sau khi được cấp cứu, 5 trường hợp được chuyển tiếp đến chuyên khoa Tiêu hóa để theo dõi và điều trị chuyên sâu, 1 trường hợp phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) do cao tuổi kèm bệnh nền, 4 ca đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu và 1 ca xuất viện về nhà.

Sau khi thăm khám và thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp do ngộ độc thực phẩm.

Theo bác sĩ Mười Một, đây là tình trạng niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn. Ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, bệnh viện này đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TPHCM để có phương án xử trí.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước sôi để nguội. Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện.

