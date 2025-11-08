Tối 8/11, trao đổi với PV VietNamNet, BSCKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, được cán bộ công an đưa vào cấp cứu .

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân trong vụ xe tải va chạm với ô tô 7 chỗ, trong đó người lái xe con đã tử vong tại chỗ.

Tình trạng các bệnh nhân nhập viện khác nhau, một người có thể đi lại được, sau khi kiểm tra sơ bộ không phát hiện chấn thương đã được cho xuất viện.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.A. (31 tuổi, quê Nghệ An) và con trai 5 tuổi bị chấn thương nặng. Các bác sĩ đã mở nội khí quản, đặt máy thở khẩn cấp cho chị A. do hít phải máu vào phổi, gãy xương hàm.

Bé N.G.M. bị chấn thương sọ não, vết thương sọ hở, được chỉ định phẫu thuật. Gia đình từ Nghệ An đã ra nhận người thân và có nguyện vọng chuyển cả hai mẹ con lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Bệnh viện cử bác sĩ đi theo hỗ trợ.

Một bệnh nhân nữ khác (chưa rõ danh tính, sinh năm 1993, trú tại Thủ Đức, TPHCM) cũng trong tình trạng chấn thương nặng, đang thở máy. Hiện bệnh viện chưa liên hệ được với người thân của bệnh nhân này.

Bệnh nhân N.T.T. (52 tuổi) và N.T.L. (62 tuổi), cùng trú tại TPHCM, đã có người thân đến chăm. Cả hai đã được chụp sọ não lần 2. Bệnh nhân T. chưa phát hiện tổn thương sọ não còn bà L. có máu tụ trong não và lún sọ, đang được theo dõi sát.

Nam bệnh nhân T.A. (36 tuổi), là phụ xe, đã được chụp kiểm tra lại, hiện tình trạng ổn định, tiếp tục được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Bác sĩ Linh cho biết, ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng xử lý, phân loại bệnh nhân và phối hợp với cơ quan chức năng để tìm người thân cho các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/11, ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-289xx di chuyển hướng Bắc – Nam, khi đến Km 377+150 (địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) thì va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn.