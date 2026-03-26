Ghi nhận tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho thấy lượng khách trong ngày mở cửa trở lại không đông như thường lệ. Không khí giao dịch diễn ra trật tự, không còn cảnh xếp hàng đông như những ngày cao điểm trước đó. Phần lớn khách hàng đến để nhận vàng theo lịch hẹn đã được thông báo trước đó hoặc bán lại vàng.

Theo nhân viên tại cửa hàng, hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường từ trưa 26/3. Việc trả vàng được thực hiện đúng theo ngày ghi trên giấy hẹn, bao gồm cả các đơn hàng đến hạn trong ngày hoặc trước đó. Các điểm giao dịch cũng được bố trí tách biệt khu vực, trong đó một bên thực hiện bán và trả vàng cho khách, bên còn lại phục vụ nhu cầu mua vàng.

Chị H. (Đống Đa) cho biết ban đầu khá lo lắng khi cửa hàng tạm ngừng giao dịch trong ngày 25/3. Sau khi nhận được thông báo chính thức, chị đã đến nhận vàng theo đúng lịch hẹn. Một số khách khác tranh thủ bán ra khi giá vàng có biến động, song lượng giao dịch mua mới chưa nhiều.

Khách hàng tới giao dịch vàng. Ảnh: D.A

Theo thông cáo của Bảo Tín Minh Châu, việc tạm dừng giao dịch diễn ra trong chiều 25/3 nhằm phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ 12h ngày 26/3, đồng thời cam kết bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu, cam kết các sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

Trước đó chiều 25/3, các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu quanh phố Trần Nhân Tông bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao dịch.