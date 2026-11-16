Cuộc đua huy động chứng chỉ tiền gửi ngày càng sôi động khi nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm thông thường. MB vượt BIDV và Techcombank, dẫn đầu 26 ngân hàng được khảo sát về số dư chứng chỉ tiền gửi.

MB vươn lên dẫn đầu

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao và các kênh đầu tư như vàng, ngoại tệ, chứng khoán, tài sản số và bất động sản gặp nhiều trở ngại, gửi tiết kiệm tiếp tục là kênh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ tính ổn định.

Song song đó, phát hành giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi (CCTG) ghi nhận mức tăng tại nhiều ngân hàng trong 9 tháng năm 2026.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của các ngân hàng trong phạm vi khảo sát, tổng số dư CCTG tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 554.000 tỷ đồng, tương đương 53% so với cuối năm 2025.

Kết thúc quý III/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vươn lên dẫn đầu nhóm ngân hàng được khảo sát về số dư chứng chỉ tiền gửi, vượt BIDV và Techcombank.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, số dư CCTG của MB tại ngày 30/9 đạt 240.830 tỷ đồng, tăng khoảng 81% so với cuối năm 2025. Mức tăng tuyệt đối đạt hơn 108.000 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng được thống kê.

Trong đó, lãi suất CCTG tại MB dao động từ 4,7%/năm đến 11,18%/năm, cao hơn mức lãi suất cao nhất của trái phiếu là 9,2%/năm và lãi suất huy động tiết kiệm cao nhất 8,2%/năm do nhà băng này công bố.

Đứng thứ hai về huy động CCTG đến cuối quý III là BIDV với số dư 227.433 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Techcombank là ngân hàng đứng thứ ba về huy động CCTG với 186.428 tỷ đồng, tăng 18%.

Hai ngân hàng còn lại trong Top 5 là ACB với 172.464 tỷ đồng, tăng 113% và VPBank với 138.676 tỷ đồng, tăng 195% so với đầu năm.

Các ngân hàng khác đều ghi nhận số dư huy động CCTG dưới 100.000 tỷ đồng.

Như vậy, thứ tự trong Top 5 đã có sự thay đổi so với cuối quý II, với sự bứt tốc vươn lên vị trí số 1 của MB. VPBank từ vị trí 7 của cuối quý trước vươn lên xếp thứ 5.

VietinBank từ vị trí thứ 4 cuối quý II xuống thứ 6 cuối quý III. So với cuối năm 2025, số dư CCTG giảm 19,37%

Lãi suất huy động CCTG thường cao hơn so với kênh huy động tiết kiệm thông thường. Các ngân hàng thường xem CCTG là kênh huy động vốn trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, tại một số ngân hàng, tỷ trọng CCTG có thời hạn còn lại đến ngày đáo hạn không quá 12 tháng ở mức cao.

Đáng chú ý, tại một số ngân hàng, tỷ trọng CCTG có thời hạn đến 12 tháng chiếm phần lớn tổng số dư. Nếu xét theo thời gian còn lại đến ngày đáo hạn, tỷ lệ này tại một số nhà băng từ 90% trở lên, như Eximbank 90%, VietBank 91%, VietinBank 91%, Vietcombank 97%. Thậm chí, tại SeABank là 100%.

Phần lớn khách hàng mua CCTG là khách hàng cá nhân. Riêng tại VPBank, 65% CCTG đến từ các tổ chức kinh tế.

So với đầu năm 2026, hầu hết ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng về huy động CCTG, ngoại trừ số ít ghi nhận sụt giảm, gồm: NCB giảm 10%, PGBank giảm 64%, BVBank giảm 16%, VietinBank giảm 19%.

VPBank và ACB là hai ngân hàng đạt tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất trong huy động CCTG so với đầu năm, lần lượt tăng 195,5% và 113%.

Nhóm các ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng huy động CCTG so với đầu năm còn có LPBank 90%, Vietcombank 85%, MB 81%, HDBank 79%, Viet A Bank 78%, Sacombank 76%, ABBank 72%, OCB 71%...

Trong đó, Ngân hàng MB dẫn đầu về mức tăng tính theo giá trị tuyệt đối, với hơn 108.000 tỷ đồng; VPBank và ACB cùng tăng hơn 91.000 tỷ đồng CCTG so với đầu năm.

CCTG ngày càng quan trọng với ngân hàng

Trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng thương mại bị khống chế tối đa 4,75%/năm, một số ngân hàng đang chào bán CCTG với mức lãi suất cao hơn đáng kể. Theo khảo sát tại các ngân hàng được đề cập, lãi suất một số sản phẩm CCTG kỳ hạn dưới 6 tháng dao động khoảng 6,5-8,5%/năm.

Trên thực tế, lãi suất cho vay thả nổi thường được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 3-4%/năm. Lãi suất CCTG không nhất thiết được sử dụng trực tiếp làm lãi suất tham chiếu để điều chỉnh các khoản vay, ngân hàng có thể trả lãi suất CCTG cao hơn tiền gửi truyền thống mà không làm tăng lãi suất cho vay cơ sở.

SSI Research cho hay, Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước định nghĩa lại mẫu số của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) theo hướng nguồn vốn ổn định cũng là nguyên nhân khiến CCTG ngày càng trở nên quan trọng với ngân hàng.

Theo đó, ngoài tiền gửi khách hàng, mẫu số của tỷ lệ LDR bao gồm CCTG, trái phiếu trong nước đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, các khoản vay nước ngoài (bao gồm trái phiếu quốc tế), vay ròng liên ngân hàng và vốn chủ sở hữu điều chỉnh, trong khi trái phiếu thông thường không đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 bị loại trừ.

Lý do còn lại cho việc phát hành CCTG bán lẻ nằm ở tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Theo khung Basel III, nguồn vốn dài hạn từ khách hàng cá nhân và SME được áp hệ số nguồn vốn ổn định sẵn có (ASF) cao (90-100%), trong khi nguồn vốn bán buôn ngắn hạn từ các định chế tài chính được áp hệ số rất thấp hoặc bằng 0.

Vì vậy, CCTG trung, dài hạn bán cho cá nhân giúp ngân hàng xây dựng nền tảng vốn ổn định trước lộ trình áp dụng LCR/NSFR, vốn sẽ trở thành bắt buộc chậm nhất từ ngày 1/10/2028.

Ngoài nguồn vốn huy động trong nước, các ngân hàng còn tăng cường tiếp cận thị trường vốn quốc tế thông qua các khoản vay hợp vốn và tín dụng nước ngoài. Đây là kênh bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn, song chi phí vốn và điều kiện vay phụ thuộc vào lãi suất quốc tế, xếp hạng tín nhiệm và năng lực tài chính của từng ngân hàng.