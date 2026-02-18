Hiện nay, không ít cha mẹ lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng bằng chính số tiền mừng tuổi (lì xì) của con cái sau mỗi dịp Tết Nguyên đán. Hình thức tiết kiệm (tại quầy hoặc trực tuyến) này được xem như một cách vừa giúp con giữ tiền lại vừa có thể sinh lời từ số tiền này.

Hơn nữa, việc định hướng trẻ nhỏ gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi còn mang ý nghĩa giúp trẻ trang bị kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân.

Trên thực tế, việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho các bậc cha mẹ muốn giúp con gửi tiết kiệm sau Tết Nguyên đán nếu chọn phương thức tiết kiệm trực tuyến.

Hiện mỗi ngân hàng tự đề ra các mức tối thiểu để mở sổ tiết kiệm. Mức thấp nhất ai cũng có thể mở tài khoản tiết kiệm chỉ là 100.000 đồng. Đây là mức tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng LPBank, trong khi đó Ngân hàng VietBank, MBV hay ABBank,... quy định số tiền tối thiểu 500 nghìn đồng.

Ảnh minh hoạ.

Hầu hết ngân hàng hiện nay chấp nhận mức gửi tiết kiệm tối thiểu là 1 triệu đồng, như: MB, Sacombank, VietinBank, Agribank, BIDV, Techcombank, TPBank, MSB, SeABank, VPBank, Eximbank, VIB, BVBank, ACB,…

Tuy nhiên, một số ngân hàng đưa ra yêu cầu cao hơn về số dư tối thiểu. Chẳng hạn Vietcombank quy định số dư tối thiểu khi gửi tiết kiệm là từ 3 triệu đồng.

Riêng với ngân hàng ACB, quy định số dư tối thiểu đối với tiết kiệm trực tuyến hoặc tại quầy là 1 triệu đồng. Tuy nhiên, mức áp dụng tối thiểu cho kỳ hạn tuần hoặc tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trước là 10 triệu đồng.

Một số ngân hàng ngoại, ngân hàng liên doanh đưa ra yêu cầu cao hơn về số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu. Tại Shinhan Bank, mức tối thiểu để mở sổ tiết kiệm là 2 triệu đồng. Số tiền tối thiểu để nhận lãi đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn là 10 triệu đồng.

Ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) trước đây quy định số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 10 triệu đồng. Kể từ cuối năm 2024, nhà băng này đã hạ xuống mức tối thiểu từ 5 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn là hình thức tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhất định, có cam kết về thời gian tất toán. Tùy vào nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn theo tháng hoặc theo năm. Thông thường, kỳ hạn càng dài thì mức lãi suất càng cao. Lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm này sẽ được quy định bởi ngân hàng và thay đổi theo từng thời kỳ.

Khách hàng hoàn toàn có thể gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng di động của ngân hàng, thông qua đó có thể thực hiện mọi thao tác như kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán, tái tục,… trên thiết bị di động.

Đối với cả 2 hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến, tiền lãi sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn gửi tiết kiệm. Trường hợp nhận lãi vào cuối kỳ sẽ cao hơn nhận hàng tháng.

Chuẩn bị bước vào những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều ngân hàng cũng đã nhanh chóng triển khai loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm và giao dịch đầu xuân. Không chỉ dừng lại ở hình thức tặng lì xì tiền mặt, các nhà băng còn áp dụng nhiều chương trình quà tặng, quay số may mắn, cộng lãi suất để khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm, dù chỉ là số tiền nhỏ.