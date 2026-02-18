Theo thông báo của các ngân hàng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các ngân hàng nghỉ Tết từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026. Ngày làm việc trở lại là 23/2/2026.

Cùng với đó, các ngân hàng cũng thông báo về lịch chi trả gốc/lãi đối với các khoản tiền gửi và lịch trả nợ khoản vay đến hạn dành cho khách hàng cá nhân vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đối với các khoản tiền gửi trực tuyến không tái tục và đến hạn trong khoảng thời gian từ 14/2/2026 đến ngày 22/2/2026, ngân hàng thực hiện chi trả gốc/lãi vào đầu ngày 14/2/2026.

Đối với các khoản tiền gửi (trực tuyến, tại quầy) tái tục trong khoảng thời gian từ 14/2/2026 đến ngày 22/2/2026, ngân hàng tự động tái tục gốc, lãi (nếu có) thêm 1 kỳ hạn mới theo kỳ hạn gửi ban đầu và theo mức lãi suất quy định của từng ngân hàng tại thời điểm tái tục.

Trước và trong thời gian nghỉ Tết, các giao dịch gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến thực hiện mở mới được tính lãi theo quy tắc:

Mở mới từ 21h00 ngày 13/2/2026 sẽ tính lãi từ 14/2/2026; Mở mới từ 19h00 ngày 14/2/2026 sẽ tính lãi từ 15/2/2026; Mở mới từ 19h00 ngày 15/2/2026 sẽ tính lãi từ 19/2/2026; Mở mới từ 19h00 ngày 19/2/2026 sẽ tính lãi từ 22/2/2026; Mở mới từ 19h00 ngày 22/2/2026 sẽ tính lãi từ 23/2/2026.

Các hoạt động tái tục đối với tiết kiệm trực tuyến sẽ vẫn thực hiện bình thường.

Đối với tiết kiệm tại quầy, khách hàng thực hiện tất toán tại ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ 23/2/2026 thì sẽ được hưởng lãi có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi.

Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm không tự động tái tục, nếu hạn tất toán vào ngày 14/2/2026 sẽ được tự động tất toán vào 00h00 ngày 14/2/2026.

Nếu hạn tất toán vào ngày 15/2/2026 sẽ được tự động tất toán vào 22h00 ngày 14/2/2026.

Nếu hạn tất toán vào các ngày từ 16-19/2/2026 sẽ được tự động tất toán vào 22h00 ngày 15/2/2026.

Nếu hạn tất toán vào các ngày từ 20-22/2/2026 sẽ được tự động tất toán vào 22h00 ngày 19/2/2026.

Nếu hạn tất toán vào ngày 23/2/2026 sẽ được tự động tất toán vào 22h00 ngày 22/2/2026.

Thời gian được hưởng lãi có kỳ hạn sẽ được tính trên số ngày thực tế của khoản tiền gửi.

Đối với sản phẩm Tiết kiệm gửi góp, các lệnh đặt lịch gửi góp quy tắc trích như sau:

Đặt lịch vào ngày 13/2/2026 hệ thống sẽ tự động trích vào 18h ngày 13/2/2026.

Đặt lịch vào ngày 14/2/2026 hệ thống sẽ tự động trích vào 16h ngày 14/2/2026.

Đặt lịch vào các ngày 15-18/2/2026 hệ thống sẽ tự động trích vào 16h ngày 15/2/2026.

Đặt lịch vào các ngày 19-21/2/2026 hệ thống sẽ tự động trích vào 16h ngày 19/2/2026.

Đặt lịch vào ngày 22/2/2026 hệ thống sẽ tự động trích vào 16h ngày 22/2/2026.

Các kỳ sau vẫn thực hiện đúng lịch đã đặt trước đó.

Đối với sổ tiết kiệm đang được cầm cố cho khoản vay có ngày tất toán trùng với ngày đến hạn khoản vay trong các ngày từ 14-22/2/2026, ngân hàng thông báo dời lịch tất toán sổ tiết kiệm đến 23/2/2026. Thẻ tiết kiệm sẽ được tự động tái tục sang kỳ hạn tiếp theo vào các ngày từ 14 - 22/2/2026.

Đối với các khoản vay đến hạn trả nợ trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14/2/2026 đến ngày 22/2/2026), ngân hàng sẽ thực hiện thu nợ vào cuối ngày 23/2/2026 theo quy định.

Đáng chú ý, ngân hàng khuyến cáo khách hàng về các khoản vay, thẻ tín dụng đến hạn vào khoảng thời gian từ ngày 14-22/2/2026, khách hàng cần lưu ý hạn thanh toán theo thông báo để tránh quá hạn và chuyển nhóm nợ.

Thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng nghỉ Tết từ 14–22/2/2026: Hệ thống thực hiện chốt sao kê trong ngày 14/2/2026. Các giao dịch sau giờ chốt dữ liệu thẻ ngày 14/2/2026 sẽ được hạch toán vào sao kê kỳ tiếp theo.

Khoản thấu chi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 14-22/2/2026, nếu khách hàng thanh toán trước 17h00 ngày 23/2/2026, hệ thống không tính quá hạn.