Tiền Phong Half Marathon 2025 có nét đặc biệt, thể hiện ở slogan “Hành trình xanh – Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, truyền tải thông điệp sống tích cực, bền vững và hướng thiện. Mỗi bước chạy không chỉ là nỗ lực vượt lên giới hạn bản thân, mà còn là cách runners lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

BTC công bố giải đấu

Giải gồm ba cự ly 21,1km – 10km – 5km, trong đó cự ly half marathon chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 đến trên 60. Thời gian giới hạn lần lượt là 3 giờ 30 phút, 2 giờ 30 phút và 1 giờ 30 phút, bảo đảm tính thử thách nhưng vẫn phù hợp cho đa dạng đối tượng tham dự. Những runner đạt chuẩn năm 2025 được đăng ký pen Elite, tạo nên một đường đua cạnh tranh và đẳng cấp.

Cơ chế tính thành tích theo chuẩn quốc tế với guntime cho Top 3 và chiptime cho các vị trí còn lại giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch – giá trị đã làm nên uy tín của hệ thống giải chạy Tiền Phong trong nhiều năm qua.