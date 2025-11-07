Sau lễ khai mạc diễn ra và sáng 7/11, ngày 8/11 là chặng khởi đầu dành cho cự ly 5km (người lớn) và 2,1km (trẻ em), trong khi ngày 9/11 là các cự ly 42km, 21km.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với khoảng 20.000 VĐV tham dự, trong đó có nhiều tên tuổi như Hồng Lệ, Nguyễn Văn Lai, Trịnh Quốc Lượng... cùng 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, gần gấp đôi so với năm 2024. Điều này khẳng định vị thế là giải đấu có số lượng VĐV quốc tế lớn nhất Việt Nam, đồng thời thể hiện sức hút mạnh mẽ của phong trào marathon trong nước trên bản đồ thế giới.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng hơn 1 tỉ đồng. Toàn bộ đường chạy được chuyên gia AIMS kiểm tra, đo đạc và hiệu chỉnh kỹ thuật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn và tối ưu hóa trải nghiệm cho VĐV.