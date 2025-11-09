Sáng 9/11, giải chạy Trang An Marathon 2025 khởi tranh tại Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình, chào đón hơn 10.000 VĐV đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và hơn 15 quốc gia trên thế giới. Đây là số lượng VĐV đông kỷ lục tại giải.

Giải chạy lập kỷ lục hơn 10.000 VĐV tranh tài.

Trong ngày thi đấu chính thức, các VĐV tranh tài ở nội dung: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), khám phá vùng đất di sản (10km) và trải nghiệm đường chạy di sản (5km). Với 4 cự ly - 4 cung đường khác nhau, các VĐV đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Toàn bộ 4 cự ly của giải đều được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo lường, giám sát và xác nhận đạt chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thành tích của VĐV được công nhận chính thức.