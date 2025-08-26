Sự kiện không chỉ là dịp vinh danh những nhà phân phối xuất sắc mà còn khẳng định uy tín, tầm vóc và khát vọng vươn xa của thương hiệu trên thị trường khu vực.

Từ tầm nhìn chiến lược đến thành công thực tiễn

Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới có nhiều biến động, Tiền Phong Nam và hệ thống bán hàng phía Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, mở rộng thị phần và để lại nhiều dấu ấn tự hào. Thành quả này được coi là minh chứng rõ ràng cho sự gắn bó bền chặt, tinh thần đồng hành và sự cống hiến của toàn bộ hệ thống phân phối.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Phi Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ: “Lễ Tri ân Hệ thống Bán hàng khu vực phía Nam 6 tháng đầu năm 2025 không đơn thuần là một sự kiện tổng kết, mà là thời khắc kết tinh của những giá trị cốt lõi đã và đang kiến tạo nên sức mạnh nội tại bền vững của hệ sinh thái Tiền Phong Nam. Nơi mà mỗi trung tâm phân phối, nhà phân phối hay đơn vị bán hàng không chỉ là đối tác, mà là trụ cột cùng đồng kiến tạo nên hành trình phát triển thịnh vượng và bền vững”.

Ông Hồ Phi Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện còn có sự xuất hiện của ông Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore. Tại buổi lễ, Đại sứ Trần Phước Anh đã gửi lời chúc mừng tới Tiền Phong Nam và toàn thể các đối tác phân phối.

Ông Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore phát biểu tại sự kiện

Vinh danh những bản lĩnh tiên phong

Buổi lễ là dịp để Tiền Phong Nam vinh danh những đóng góp xuất sắc, trao nhiều hạng mục giải thưởng danh giá cho các đơn vị đã thể hiện bản lĩnh kinh doanh và hiệu quả vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, buổi lễ còn vinh danh 10 Nhà phân phối Triển vọng toàn hệ thống, 15 Nhà phân phối Triển vọng theo khu vực và 15 Đơn vị Bán hàng Triển vọng toàn hệ thống, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Nhà phân phối Hùng Anh - Đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phía Nam năm 2025

Kiên định sứ mệnh tiên phong

Khép lại sự kiện, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là tinh thần “Luôn Tiên Phong” - kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống phân phối bước vào chặng đường tiếp theo.

“Chúng tôi tin rằng: chỉ khi mỗi bên cùng có cơ hội phát triển, cùng được lắng nghe và cùng tạo ra giá trị, thì sự hợp tác mới thực sự lâu dài. Và chính từ sự cộng hưởng đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi xa hơn, vững chắc hơn - vì một hệ sinh thái kinh doanh hài hòa, minh bạch và cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới”, ông Hồ Phi Hải nhấn mạnh.

Sự kiện tại Singapore đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm bứt phá của Tiền Phong Nam và hệ thống phân phối trong nửa cuối năm 2025, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và giữ vững vị thế tiên phong trong ngành nhựa xây dựng Việt Nam.

Các hạng mục giải thưởng cho các đơn vị vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2025 Giải Đặc biệt - Đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Hùng Anh Giải Nhất toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Hội Ngộ Phương Nam Giải Nhì toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Thiên An Giải Ba toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối BGC Giải Tư toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Minh Nghi Giải Năm toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Tùng Lam

