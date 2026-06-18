Sau 6 tháng duy trì thói quen uống trà xanh hằng ngày, bác sĩ Marcus đã đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy, chỉ số protein phản ứng C (CRP) giảm 15% - phản ánh tình trạng viêm liên quan đến bệnh tim mạch giảm.

Ngoài ra, theo Yahoo, bác sĩ Marcus còn cảm nhận một số thay đổi tích cực khác:

Mức năng lượng

Vị bác sĩ người Mỹ không còn bị tụt năng lượng đột ngột trong ngày. Trà xanh chứa caffeine cùng L-theanine, một loại axit amin cân bằng tác dụng kích thích của caffeine, tạo trạng thái tỉnh táo nhẹ nhàng và kéo dài hơn. Nhiều người uống trà xanh thường xuyên cho biết họ ít bồn chồn, hồi hộp và không bị mệt mỏi vào giữa buổi chiều như khi uống cà phê đậm.

Các nghiên cứu cũng ghi nhận sự kết hợp giữa L-theanine và caffeine có thể cải thiện khả năng tập trung, hiệu suất nhận thức và trí nhớ làm việc.

Trà xanh là thức uống được đánh giá cao, đa số mọi người có thể uống hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Khả năng tập trung

Đến tháng thứ hai, sự minh mẫn về tinh thần của bác sĩ Marcus bắt đầu trở nên rõ rệt hơn. EGCG, loại catechin chống oxy hóa dồi dào nhất trong trà xanh, có thể tác động đến các vùng não liên quan đến sự tập trung và tỉnh táo.

Một nghiên cứu trên người trung niên và cao tuổi cho thấy nhóm uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ gặp các vấn đề về suy giảm trí nhớ hoặc khó tập trung thấp hơn 64%. Tác dụng này xuất hiện từ từ và tích lũy theo thời gian.

Đường ruột

Trong cùng khoảng thời gian đó, hệ tiêu hóa của bác sĩ Marcus cũng có những thay đổi tích cực.

Theo các nghiên cứu, polyphenol trong trà xanh thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đồng thời hạn chế một số vi khuẩn có hại. Nhờ đó, hệ tiêu hóa có thể hoạt động ổn định và cân bằng hơn.

Tim mạch và chỉ số cholesterol

Đây là lĩnh vực mà việc duy trì thói quen uống trà xanh trong thời gian dài mang lại hiệu quả rõ rệt. Các thử nghiệm lâm sàng chứng minh, sau khoảng 6 tuần uống trà xanh thường xuyên, mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol "xấu") giảm đáng kể.

Một phân tích tổng hợp từ 21 nghiên cứu với hơn 1.700 người tham gia cũng ghi nhận trà xanh giảm cholesterol toàn phần và LDL nhờ làm giảm hấp thu cholesterol ở ruột và hạn chế sản xuất cholesterol tại gan.

Tâm trạng

Những người uống trà xanh ít nhất 3 lần mỗi tuần có tỷ lệ xuất hiện triệu chứng trầm cảm thấp hơn 21% so với người không uống. L-theanine tăng cường serotonin và dopamine - hai chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm xúc, trong khi EGCG góp phần giảm viêm thần kinh và stress oxy hóa.

Sau 6 tháng, thay đổi lớn nhất mà bác sĩ Marcus nhận thấy không phải là điều gì ngoạn mục mà là cảm giác cơ thể vận hành ổn định, đầu óc minh mẫn và nguồn năng lượng bền bỉ hơn.