Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra hôm nay.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Trọng Bảo

Dự đại hội có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 440 đại biểu chính thức đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh đầu tiên và duy nhất xây dựng và triển khai Chỉ số hạnh phúc

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 Trịnh Xuân Trường nêu rõ với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Bảo

Theo ông Trường, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai mới, đã và đang phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động, linh hoạt huy động và tranh thủ mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường mở rộng đối ngoại, xây dựng quê hương.

Kinh tế của Lào Cai phát triển khá toàn diện, quy mô nền kinh tế đạt 142.600 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng, tăng 30 triệu so với năm 2020; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt 4%/năm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,71%.

Lào Cai là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước xây dựng, triển khai Chỉ số hạnh phúc với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đến nay, chỉ số hạnh phúc đạt 68,3%.

Văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, công tác gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

Đại hội tập trung thảo luận 17 đề án trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của tỉnh có nhiều nét mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm, sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là việc chủ động chuẩn bị sớm để đưa 17 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 vào nội dung thảo luận.

Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Trọng Bảo

Để Lào Cai ngày càng phát triển, ông đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo với tư duy mới, tầm nhìn mới, chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy phát triển bền vững.

Ông cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh quan tâm công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược và lâu dài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả.

Đảng bộ tỉnh cần nhận thức thật sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của địa phương là vùng đất biên cương, “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Qua đó, Đảng bộ tỉnh cần luôn đặt sự phát triển của địa phương trong sự phát triển chung của vùng và cả nước; tích cực hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực với mục tiêu giữ biên giới, giữ nhân dân, giữ rừng, giữ nước và giữ môi trường; khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra bước đột phát đủ mạnh mẽ để Lào Cai đạt mục tiêu phát triển 2 con số.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần coi phát triển con người là trọng tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh phải tiếp tục tạo đột phát trong giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo an sinh phúc lợi xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, coi trọng nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh như trụ cột bảo đảm cho sự phát triển bền vững của địa phương.