Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Trọng Bảo

Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 thành viên.

Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Nhân sự được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông: Hoàng Giang - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Tuấn Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy và bà Giàng Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Trọng Bảo

Đại hội cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Trịnh Xuân Trường - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng 48 tuổi, quê Hải Dương (cũ), là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Thái Nguyên (cũ), từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Ngày 23/9, Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.