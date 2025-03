TS Nguyễn Mạnh Hùng (áo dài xanh) cùng các vị trí thức trong một hoạt động khuyến đọc, giới thiệu sách. Ảnh: FBNV

Dịp Vesak sắp đến, TS Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý một số tác phẩm đáng đọc và gần gũi về Phật giáo để bạn đọc VietNamNet tham khảo. Các sách này không chỉ tập trung vào triết lý Phật giáo mà còn ứng dụng vào đời sống hàng ngày, giúp người đọc tìm thấy sự bình an và hạnh phúc.

Vô ngã vô ưu (tái bản 2024) - tác giả Ni sư Ayya Khema. Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh, đã được giải The Christmas Humphreys Award dành cho sách tôn giáo hay nhất năm 1988.

Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo - tác giả Kim Cheung Lee. Cuốn sách này kết hợp giữa tham vấn tâm lý và triết lý Phật giáo, mang đến những phương pháp hỗ trợ tâm lý dựa trên nền tảng Phật pháp.

Thiền tập - Con đường dẫn tới tuệ giác và tâm từ. Đây là cuốn sách hướng dẫn về thiền tập, giúp người đọc rèn luyện tâm trí và đạt được tuệ giác, tâm từ trong cuộc sống hàng ngày.

Hoa nở trong đêm - tác giả: Chân Đẳng Nghiêm. Tác phẩm kể về hành trình tìm kiếm ánh sáng và hy vọng trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời dựa trên triết lý Phật giáo.

Phật học căn bản (bộ 3 quyển) - tác giả: Ari Ubeysekara. Bộ sách cung cấp kiến thức cơ bản về Phật giáo, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những ai muốn tìm hiểu sâu hơn.

Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt - tác giả: Jikisai Minami. Cuốn sách chia sẻ những câu chuyện và bài học về sự kiên nhẫn, lòng từ bi và cách đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, Thái Hà Books cũng đã xuất bản nhiều tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những nhà lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Các tác phẩm của thiền sư tập trung vào việc thực hành chánh niệm, tình thương và hòa bình, giúp người đọc áp dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày. Trong đó, phải kể đến:

Muốn an được an: Tác phẩm chia sẻ những phương pháp giúp đạt được sự an lạc và bình yên trong tâm hồn.

Gieo trồng hạnh phúc: Cuốn sách hướng dẫn cách tạo dựng hạnh phúc thông qua việc thực hành chánh niệm và tình thương.

Trái tim của Bụt: Cuốn sách này trình bày sâu sắc về các giáo lý cốt lõi của đức Phật thông qua góc nhìn từ bi và chánh niệm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn giải những giáo pháp như: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và các phương pháp thực hành để nuôi dưỡng lòng từ bi, tình thương và hạnh phúc.

An lạc từng bước chân: Cuốn sách là những hướng dẫn thực hành thiền chánh niệm trong từng bước đi, từng hơi thở và các hoạt động hàng ngày. Bằng ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp độc giả hiểu rõ cách sống chậm lại, ý thức từng giây phút của hiện tại để tìm thấy an lạc và hạnh phúc chân thực.