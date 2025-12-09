Những năm gần đây, thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên trở thành điểm sáng trong việc huy động sức dân cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Sự đổi thay trên từng tuyến đường, từng khu dân cư xuất phát từ một yếu tố xuyên suốt: công tác tuyên truyền vận động được tổ chức bài bản, thuyết phục và gần gũi.

Về Tiên Xá hôm nay, hình ảnh gây ấn tượng đầu tiên là những con đường rộng rãi, sạch đẹp, nhiều công trình dân sinh được đầu tư khang trang. Nhiều tuyến giao thông được bê tông, trải nhựa hoàn chỉnh, những đoạn còn lại đang tiếp tục nâng cấp với tiến độ nhanh chóng. Đó là kết quả của sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, đặc biệt trong việc hiến đất mở đường.

Tuyến đường từ cầu Sơn đến đền Vương dài gần 1km là minh chứng rõ rệt. Trước đây, đường xuống cấp, nhỏ hẹp, cản trở đi lại và sản xuất. Dự án mở rộng lên 5 mét gặp thách thức lớn khi một bên là sông Bác Hồ, bên còn lại là đất thổ cư của người dân. Mỗi hộ phải hiến khoảng 3 mét đất chiều ngang và toàn bộ chiều dài mặt đường; nhiều gia đình phải nhường gần 100m² – diện tích.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Quang Diến chia sẻ, thời điểm triển khai, tâm lý e ngại xuất hiện ở một số hộ. Để tháo gỡ, thôn tổ chức đồng bộ nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền qua loa truyền thanh, họp dân, sinh hoạt chi bộ, hội họp đoàn thể. Quan trọng hơn cả là cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của Chi bộ và tổ dân vận, trao đổi thẳng thắn, phân tích lợi ích lâu dài, xây dựng sự tin tưởng bằng những câu chuyện đời thường.

Đường rộng, giao thương thuận tiện, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ. Các hộ thuộc gia đình cán bộ, đảng viên tiên phong hiến đất, tạo hiệu ứng lan tỏa. Mỗi buổi vận động, thành viên tổ dân vận đều trực tiếp gặp từng hộ, giải thích cặn kẽ, động viên, thuyết phục bằng thái độ chân tình và kiên trì. Khi những hộ đầu tiên tự nguyện phá tường rào, di chuyển cây cối để mở mặt bằng, các hộ còn lại dần đồng thuận.

Cùng với sự đồng thuận của dân, đơn vị thi công hỗ trợ một phần kinh phí dựng lại tường rào, cổng, giúp việc giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn. Nhờ đó, nhiều đoạn đường nhanh chóng hoàn thiện, dự kiến toàn tuyến từ cầu Sơn đến đền Vương sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 12.

Giai đoạn 2021 – 2025, nhờ tuyên truyền hiệu quả, thôn Tiên Xá vận động người dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng, hiến gần 2.000 m² đất ở, đất sản xuất, cùng hàng nghìn ngày công lao động để đầu tư các công trình hạ tầng. Riêng tuyến đường cầu Sơn – đền Vương đã có 20 hộ hiến trên 1.000 m² đất, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng rõ rệt.

Công tác tuyên truyền của Tiên Xá còn lan rộng sang nhiều phong trào khác. Chi bộ thôn duy trì mô hình khu dân cư “3 không”, vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Các hoạt động văn hóa được tổ chức đều đặn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.

Đến nay, hơn 97% hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa; toàn bộ hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. An ninh trật tự ổn định, các tổ tự quản hoạt động hiệu quả, tạo môi trường xã hội an toàn, đoàn kết.