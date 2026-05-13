Tiếng chiêng trong đời sống người Mường mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trước đây, tiếng chiêng được sử dụng để báo hiệu khi đi săn bắt được thú trong rừng. Trong các dịp lễ Tết, chiêng là lời cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mạnh khỏe, bình an và nhiều may mắn.

Bài “Chiêng đón khách” được biểu diễn trong dịp đặc biệt để đón khách quý. Chiêng Mường khi ngân lên có thể mô phỏng tiếng thác đổ, suối reo, tiếng chim, tiếng rừng. Âm thanh rộn ràng ngân lên trong không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng bào dân tộc Mường biểu diễn bài "Chiêng đón khách"

Bà Bùi Thị Tâm, công chức văn hóa - xã hội xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ cho biết, bài "Chiêng đón khách" được đoàn nghệ nhân dân tộc Mường biểu diễn tại Đại hội MTTQ Việt Nam là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Bài chiêng này chỉ được đánh trong các dịp lễ trọng đại, Tết và khai xuân của đồng bào Mường.

Theo bà Tâm, tiết mục được dàn dựng với quy mô 100 người cùng tham gia biểu diễn trong trang phục truyền thống của người Mường.

“Thông qua Đại hội lần này, chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Tâm chia sẻ.

Chiêng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng người Mường

“Với những giai điệu rộn ràng của tiếng chiêng, chúng tôi mong muốn mang đến không khí vui tươi, thuận lợi và thành công cho các sự kiện trọng đại”, bà Tâm nói

Tiết mục “Bài chiêng đón khách” được kết cấu thành nhiều “lóng” (các phần biểu diễn khác nhau), có thể linh hoạt điều chỉnh tùy theo số lượng khách tham dự và không gian tổ chức

“Bản thân tôi cũng như toàn thể đội và địa phương rất vinh dự, tự hào khi được mang hơi thở, hồn chiêng của dân tộc Mường đến với đại hội toàn quốc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường ngày càng đi xa hơn”, bà Bùi Thị Tâm nói.