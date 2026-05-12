Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong thành công chung của đất nước thời gian qua có đóng góp quan trọng từ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc: Chính phủ luôn tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch trong vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước

Chính phủ và MTTQ Việt Nam cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Trong đó, Chính phủ thực hiện miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em vùng khó khăn, xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới.

Hai bên phối hợp triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Theo Phó Thủ tướng thường trực, chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” năm 2025 đã hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa 13 đề ra.

Đáng chú ý, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã vận động hàng triệu hộ dân tự nguyện hiến 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và ngày công xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng chính sách và giám sát xã hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý trên 3.240 đề án, 4.670 chương trình phát triển kinh tế - xã hội; góp ý đối với 23 luật, 75 nghị định và 58 dự án luật.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

"Chính phủ luôn tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch trong vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ cộng đồng kiều bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực đóng góp vào sự phát triển của đất nước; hỗ trợ MTTQ trong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ với các đối tác, duy trì hiệu quả nội dung ký kết với bạn bè truyền thống", ông Phạm Gia Túc nói.

Thời gian tới, Chính phủ và MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một trong những nội dung mới được ông Phạm Gia Túc đề cập là việc tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai nền tảng “Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị của người dân 24/7, đồng thời triển khai các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu và mức độ hài lòng của người dân.

“Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận”, ông nhấn mạnh.