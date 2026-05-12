Ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã thông qua đề án nhân sự khóa 11 và tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Theo đó, đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11 gồm 405 vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 12 vị.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Về cơ cấu thành phần, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới có 62 vị là người đứng đầu các tổ chức thành viên và 34 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Khối cá nhân tiêu biểu gồm 293 vị, trong đó có 96 trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực (trình Đại hội hiệp thương 92 người, thiếu 4 người sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); 18 đại diện công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang và huyện đảo; 53 đại diện các dân tộc thiểu số; 53 đại diện chức sắc tôn giáo; 55 đại diện các thành phần kinh tế và 18 người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đáng chú ý, cơ cấu nhân sự khóa mới tiếp tục bảo đảm tính đại diện rộng rãi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với đủ đại diện của 53 dân tộc thiểu số và 16 tôn giáo lớn cùng các tổ chức tôn giáo có đông tín đồ.

Đối với cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ cấu gồm 16 vị, trong đó Ban Thường trực có 7 vị và trưởng các ban, đơn vị thuộc cơ quan có 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Người ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%); đại biểu nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%); đại diện dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%); đại diện tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%). Các tỉ lệ này đều cao hơn khóa 10.

Về trình độ, số ủy viên có trình độ đại học trở lên chiếm 81,6%, khóa 10 là 80,7%.

Cơ cấu độ tuổi cũng được phân bổ theo hướng hài hòa giữa kế thừa và đổi mới. Trong đó, 10,3% dưới 40 tuổi; 45,1% từ 41-60 tuổi và 44,6% từ 61 tuổi trở lên.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong số này, có 309 vị tái cử, chiếm 77,8% và 88 vị tham gia lần đầu, chiếm 22,2%.

Hiện còn thiếu 8 vị sẽ được kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp.