Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11 chiều nay, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định cộng đồng người Việt tại châu Âu luôn hướng về quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Hoàng Đình Thắng cho biết, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng phát biểu tại Đại hội MTTQ Việt Nam

Theo ông, một trong những kết quả nổi bật là việc củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

“Mô hình hoạt động cộng đồng tại Cộng hòa Séc với hàng chục hội thành viên và chi hội trực thuộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Các chương trình như Ngày tôn vinh tiếng Việt, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, các lớp học tiếng Việt, văn hóa truyền thống cho thế hệ thứ hai, thứ ba đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần hướng về quê hương trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc”, ông Thắng nói.

Cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc năm 2013 và tại Cộng hòa Slovakia năm 2023 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, hội nhập thành công và uy tín của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cũng nhấn mạnh vai trò đối ngoại nhân dân của cộng đồng người Việt tại châu Âu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo ông, các hội đoàn người Việt đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Kiều bào châu Âu quyên góp hàng chục tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão

Đáng chú ý, ông Hoàng Đình Thắng cho biết cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc năm 2013 và tại Cộng hòa Slovakia năm 2023 là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự hội nhập thành công và uy tín ngày càng cao của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Bên cạnh các hoạt động đối ngoại và gìn giữ văn hóa dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào trong nước khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều bào châu Âu đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ đồng bào trong nước. Riêng trong đợt bão năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đã quyên góp hàng chục tỷ đồng, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đóng góp 10,9 tỷ đồng", ông Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và các hội đoàn thành viên cũng tích cực hỗ trợ bà con hội nhập với xã hội sở tại, chấp hành pháp luật, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng đề xuất MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức kết nối kiều bào theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số để tăng cường tương tác và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.

Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Ông cũng kiến nghị MTTQ Việt Nam phát huy mạnh hơn vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng chính sách liên quan người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương và thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho quê hương.

"MTTQ cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân có uy tín, có tâm huyết và năng lực để lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia sâu hơn nữa vào hệ thống mặt trận", ông Thắng kiến nghị.

Ông Thắng cũng cho rằng, cần tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành và cơ quan liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác kiều bào, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời có cơ chế ghi nhận, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân kiều bào có đóng góp nhiều cho quê hương, đất nước.