Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, diễn ra sau thành công của Đại hội 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16.

Đại hội mở đầu nhiệm kỳ mới của hệ thống Mặt trận sau sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự Đại hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Đại hội

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Đại hội

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Đại hội

Thành phần đại biểu bảo đảm tính đa dạng: 381 đại biểu nữ (33,5%), 492 người ngoài Đảng (46,7%), 277 người dân tộc thiểu số (24,3%), 218 đại biểu tôn giáo (19,2%), 157 đại biểu doanh nghiệp (13,8%), 352 cán bộ Mặt trận chuyên trách (30,9%).

Về trình độ, 899 đại biểu có trình độ từ đại học trở lên (79%), trong đó có 67 giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ; 111 tiến sĩ, 316 thạc sĩ, 405 đại học, cử nhân.

Đại biểu trẻ nhất 23 tuổi là bà Lò Thị Nga (Điện Biên) và bà Y Nhi (Quảng Ngãi). Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, 97 tuổi, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tới dự Đại hội

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự Đại hội

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tới dự Đại hội

Các đại biểu tới dự Đại hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

“MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách”, bà nói.

Bà cho biết, điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc MTTQ tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, Mặt trận cũng có nhiều đóng góp trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là người nghèo, yếu thế, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo bà Hoài, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Đây cũng là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Hình ảnh trong phiên khai mạc Đại hội:

Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 11/5, tại Hà Nội, đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.