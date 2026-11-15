Ngôi vị Quán quân "Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026" ở 3 bảng đấu đã được tìm thấy. Ca sĩ A Tuân đón tin vui với bản hit 5 tỷ lượt xem "Lệ ngang trời" và ra mắt MV mới.

Tối 14/11, chung kết cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 diễn ra tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (Hà Nội).

Vượt qua 26 thí sinh xuất sắc tại vòng chung khảo để góp mặt trong Top 13 tranh tài quyết định, các gương mặt trẻ đã mang đến một đêm diễn bùng nổ, giàu cảm xúc với sự giao thoa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại.

3 Quán quân của 3 bảng.

Chung cuộc, ở Bảng Nhi đồng (dành cho thí sinh từ 5-12 tuổi), danh hiệu Quán quân thuộc về thí sinh Hoàng Bảo Như và ngôi vị Á quân thuộc về thí sinh Trần Võ Hà My.

Tại Bảng Thiếu niên (từ 13-18 tuổi), thí sinh Thái Ngô Thế Đan xuất sắc giành giải Quán quân, giải Á quân 1 thuộc về Nguyễn Vũ Ngọc Linh và Á quân 2 là Bàn Thị Thu Hà.

Ở Bảng Đoàn viên (từ 19-30 tuổi), ngôi vị cao nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà, giải Á quân 1 gọi tên Nguyễn Trung Đức và giải Á quân 2 thuộc về Lê Nhật Long.

Các thí sinh xuất sắc giành giải Quán quân và Á quân của cuộc thi.

Bên cạnh các danh hiệu chính thức, BTC cũng vinh danh những cá nhân có dấu ấn đặc biệt thông qua hệ thống giải thưởng phụ. Cụ thể, giải Ca sĩ xuất sắc nhất được trao cho Trần Võ Hà My (TPHCM), hạng mục Ngôi sao âm nhạc thuộc về Trần Tuấn Anh (Hải Phòng), giải Tiếng hát ấn tượng trao cho Ngô Thành Đạt (Tây Ninh), giải Tiếng hát được yêu thích nhất thuộc về Trần Phương Như (Hà Tĩnh) và giải Tiếng hát triển vọng được trao cho Bàn Thị Thu Hà đến từ Yên Bái (Lào Cai).

Ngoài ra, hệ thống huy chương chuyên môn từng bảng cũng ghi nhận những thành tích nổi bật. Ở bảng Nhi đồng, Huy chương Vàng (HCV), Bạc (HCB), Đồng (HCĐ) lần lượt thuộc về Hoàng Bảo Như, Trần Võ Hà My và Lưu Thanh Trúc. Tại bảng Thiếu niên, HCV gọi tên Trần Hà Linh, HCB thuộc về Lục Thế Đạt và HCĐ là Đặng Quốc Nhật Nam. Ở bảng Đoàn viên, Nguyễn Khắc Minh giành HCV, Trương Việt Hoàng nhận HCB và Lê Nhật Long đạt HCĐ.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất, cùng sự đồng hành của dự án thư viện Nâng cánh ước mơ thuộc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Khởi động từ tháng 9/2026 trên quy mô 3 miền Bắc, Trung, Nam, chương trình được ghi hình theo mô hình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm, tôn vinh và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ. NSND Thanh Ngoan làm Trưởng ban giám khảo và nhiều nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn.

Thí sinh Thái Ngô Thế Đan thể hiện "Nhà em ở lưng đồi"

Ca sĩ A Tuân ra sao sau bản hit 5 tỷ view?

Ca, nhạc sĩ A Tuân vừa chia sẻ tin vui khi ca khúc Lệ ngang trời - bản hit được trình làng năm 2025 của anh đã chạm mốc 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, nổi bật là TikTok.

Ca, nhạc sĩ A Tuân - chủ nhân bản hit 5 tỷ view "Lệ ngang trời".

Theo nam ca sĩ, thành tích này tiếp thêm động lực để anh tiếp tục với những sản phẩm âm nhạc mới cùng sự nghiêm túc khi theo đuổi đam mê ca hát.

Dịp đón tuổi mới, A Tuân tổ chức buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Giàu to hay sầu lo. Ca khúc do chính A Tuân sáng tác, với chủ đề về giá trị thực sự của tiền bạc và hạnh phúc.

Anh cùng ê-kíp thực hiện MV kể câu chuyện về một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn bất ngờ đổi đời sau khi trúng số. Từ cuộc sống thiếu thốn, nhân vật bước vào thế giới giàu sang với nhiều trải nghiệm mới mẻ, tưởng chừng có thể chạm đến mọi điều mong muốn. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng ấy là những áp lực, cạm bẫy và các mối quan hệ phức tạp.

Ca sĩ A Tuấn ra dự án mới sau bản hit "Lệ ngang trời".

Tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng tiền bạc và danh vọng không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Đôi khi, sự bình yên và tình cảm chân thành bên những người thân yêu mới là điều đáng trân trọng.

Ca sĩ không đặt nặng áp lực phải lặp lại thành tích của Lệ ngang trời. Với anh, thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở những con số mà còn ở khả năng tạo sự đồng cảm và để lại dấu ấn trong lòng người nghe.

Ở tuổi 40, bên cạnh các hoạt động âm nhạc, A Tuân còn chú trọng phát triển hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số. Anh duy trì hoạt động sáng tạo, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường và video mang màu sắc hài hước nhằm tạo sự kết nối với khán giả.

Nhạc sĩ, ca sĩ A Tuân vào nghề từ đầu thập niên 2000. Anh từng sáng tác các bài như: Nụ hôn của gió, Anh em mình là một gia đình, Người luôn bên cạnh em, Phận làm con... Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ khiến anh rơi vào khoảng lặng, mất nhiều năm để chữa lành.

Những năm qua, A Tuân nỗ lực trở lại, chứng minh sự bền bỉ và tình yêu nghệ thuật. Anh xem đây là cách để tri ân những người luôn ủng hộ anh dù ở thời đỉnh cao hay khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Trích MV "Lệ ngang trời" của ca sĩ A Tuân

Ảnh, clip: BTC, NVCC