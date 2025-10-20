“Khác biệt” và “toàn cầu hóa” là ấn tượng của bà Hyewon Rho - Giám đốc Điều hành Debate For All, Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại Giải vô địch Tranh biện thế giới bậc trung học và cũng là Cố vấn Chuyên môn của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3.

Ths. Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi “Tiếng nói Xanh” (trái) và bà Hyewon Rho - Giám đốc điều hành Debate For All, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Tranh biện thế giới bậc trung học - WSDC (phải) chia sẻ về những điểm mới trong cuộc thi Tiếng nói Xanh năm nay

Theo bà Hyewon Rho, nếu ở sân chơi khác, thí sinh thường chỉ nghiên cứu và phát triển ý tưởng cá nhân, thì Tiếng nói Xanh tạo cơ hội để các em được lắng nghe, phản biện và đối chiếu.

“Cuộc thi không chỉ xoay quanh vấn đề môi trường, mà còn mở ra không gian cho học sinh tham gia đối thoại sâu hơn và khai mở tư duy”, bà Hyewon Rho chia sẻ.

Thể thức mới thách thức tư duy và bản lĩnh học sinh

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, Tiếng nói Xanh mùa 3 đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu Nghị viện Anh (British Parliamentary - BP) cho bảng Tiếng Anh. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ giúp cuộc thi chọn ra những đội xuất sắc bước vào Vòng Tranh hạng, được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học VinUni.

Theo ThS. Phan Mỹ Linh - đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, thể thức BP đòi hỏi thí sinh phải xây dựng lập luận thuyết phục, chứng minh vì sao đội mình làm tốt hơn đội cùng phe, đồng thời chỉ ra điểm yếu trong luận cứ của đội đối lập.

“Lối tư duy đa chiều này rất “hack não”, đòi hỏi các bạn phải linh hoạt, tập trung cao độ và liên tục làm mới cách tiếp cận vấn đề”, ThS. Phan Mỹ Linh chia sẻ.

Theo thể thức thi đấu Nghị viện Anh, mỗi lượt thi sẽ gồm 4 đội. Hai đội thuộc cùng phe ủng hộ và hai đội cùng phe phản đối một luận điểm được Ban tổ chức đưa ra. Hình thức này đòi hỏi ngay cả những đội chung phe cũng phải đưa ra quan điểm độc đáo và thuyết phục riêng, bởi họ không chỉ cạnh tranh với phe đối lập, mà còn cạnh tranh với chính “đồng minh” của mình.

“Thể thức thi đấu song song 4 đội yêu cầu các thí sinh phải khai thác chủ đề ở nhiều khía cạnh khác nhau qua nhiều góc nhìn sáng tạo”, bà Hyewon nhấn mạnh thêm. “Sự thay đổi này giúp thí sinh mở rộng góc nhìn, thảo luận chủ đề đa dạng hơn trong lĩnh vực phát triển bền vững và tương lai xanh. Ví dụ, dù ở những vòng đầu nhóm nộp ý tưởng dự án về giao thông xanh, nhưng tới vòng tranh biện, các em cũng có thể phải bảo vệ hay phản biện vấn đề du lịch xanh, giáo dục xanh…”.

Tiền đề để Tiếng nói Xanh vươn ra quốc tế

Hình thức tranh biện BP còn đặt ra yêu cầu cao hơn vì thí sinh không chỉ chứng minh “ý tưởng của tôi tốt”, mà còn phải làm rõ “ý tưởng của tôi tốt hơn so với các ý tưởng khác”. Theo bà Hyewon Rho, đây chính là nền tảng của tư duy phản biện: “Không đơn thuần chấp nhận mọi điều bạn nghe và đồng ý với mọi điều bạn thấy, bạn cần luôn tự hỏi: ‘Điều đó có đúng không?’, ‘Làm thế nào để điều đó tốt hơn’ và ‘Điều gì thuyết phục hơn?”.

ThS. Phan Mỹ Linh đặt nhiều kỳ vòng vào chất lượng thí sinh mùa 3, đồng thời bày tỏ mong muốn Tiếng nói Xanh sẽ là sân chơi để các bạn học sinh THPT toàn quốc khai phá tiềm năng của bản thân

Trong khi đó, ThS. Phan Mỹ Linh cho rằng hình thức thi đấu BP đòi hỏi học sinh phải đọc rộng, hiểu sâu và quan tâm tới các vấn đề trong nước cũng như quốc tế. “Đề thi sẽ không được báo trước nên bắt buộc các bạn phải có tinh thần ham học, ham tìm tòi và sự tự tin để sẵn sàng ứng biến với bất cứ chủ đề nào.”

Cũng theo ThS. Phan Mỹ Linh, việc áp dụng BP không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn đưa Tiếng nói Xanh vào quỹ đạo chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội tới sân chơi lớn.

“Đây là kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, và cuộc thi có trách nhiệm đồng hành, đưa các bạn học sinh tiếp cận với thể thức thi đấu tranh biện chuẩn thế giới”, bà Linh nhìn nhận.

Bà Hyewon Rho cũng bày tỏ kỳ vọng việc đưa thể thức BP vào mùa 3 sẽ là bước đệm để Tiếng nói Xanh có thể mở rộng quy mô ra toàn châu Á, thậm chí xa hơn:

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ không chỉ chứng kiến những màn tranh biện xuất sắc từ học sinh Việt Nam, mà còn có thể xây dựng cuộc thi thành nền tảng đủ lớn để đưa các em đến gần hơn với sân chơi quốc tế”, bà Hyewon Rho nói.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” là dự án thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh THPT trên cả nước. Sau hai mùa tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 6.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường THPT ở 33/34 tỉnh, thành. Bước sang mùa 3 năm 2025, Tiếng nói Xanh có giá trị giải thưởng lên đến gần 18 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký dự thi: từ ngày 15/9/2025 đến hết ngày 31/10/2025. Thí sinh đăng ký tham gia qua website: talkgreenfuture.net

Thế Định