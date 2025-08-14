Ngày 14/8 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Lễ Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025. Sự kiện là dịp nhìn lại những nỗ lực bền bỉ trong hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ, linh hồn văn hóa dân tộc trong lòng cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Tiếng Việt là sợi dây thiêng liêng, bền chặt, kết nối hàng triệu trái tim người Việt ở khắp năm châu với quê hương đất nước." Bà nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn luôn là tiếng gọi cội nguồn, là điểm tựa tinh thần không thể thay thế đối với mỗi người con đất Việt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ Tổng kết.

"Việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ và phát huy tiếng Việt không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng," Thứ trưởng nhấn mạnh thêm.

Về định hướng thời gian tới, bà Lê Thị Thu Hằng đề xuất tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, giá trị của tiếng Việt. Các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội cần được sử dụng đồng bộ để lan tỏa thông điệp: "Tiếng Việt – sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài." Bên cạnh đó, các hoạt động cũng cần đổi mới và đa dạng hóa – từ lớp học trực tuyến có tính tương tác cao, đến các cuộc thi sáng tác, sân chơi văn hóa nghệ thuật; đặc biệt là tích hợp tiếng Việt với các nội dung gần gũi với giới trẻ như âm nhạc, điện ảnh, thể thao…

Ngày Tôn vinh tiếng Việt không chỉ là một sự kiện thường niên có tính biểu tượng mà còn là một chiến lược văn hóa sâu sắc, góp phần nuôi dưỡng bản sắc dân tộc và củng cố sợi dây gắn bó giữa kiều bào với quê hương. Năm 2025 đánh dấu năm thứ ba triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023–2030” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là một sáng kiến trong công tác kiều bào, mà còn là bước đi chiến lược trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng với Tổ quốc.

Trong năm 2025, các hoạt động hưởng ứng Đề án đã diễn ra sôi nổi trong và ngoài nước, với nhiều điểm nhấn ấn tượng như: Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt, Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” thu hút hơn 50 thí sinh từ 15 quốc gia, cùng các hoạt động thiết thực như xây dựng và trao tặng hàng loạt tủ sách tiếng Việt tại nhiều địa bàn; hỗ trợ hơn 5.600 cuốn sách và tài liệu giảng dạy cho cộng đồng.

Tiếng Việt cũng được lồng ghép hiệu quả trong các chương trình văn hóa như Trại Hè Việt Nam 2025, giao lưu nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng tại các nước. Nhiều bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong nước đã tích cực đồng hành. Tiêu biểu như TP. Hồ Chí Minh tặng 6 tủ sách cho cộng đồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Lào; các địa phương như An Giang, Đồng Nai đã trao tặng sách và học bổng cho học sinh gốc Việt tại Campuchia. Cùng với đó là hàng loạt sáng kiến về giảng dạy và bảo tồn tiếng Việt do các cơ quan đại diện và hội đoàn kiều bào trên thế giới khởi xướng.

Tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) – nhấn mạnh vai trò của văn hóa, ngôn ngữ và nghệ thuật như những “sợi dây kết nối bền chặt” cộng đồng người Việt xa xứ với cội nguồn dân tộc. Ông đề xuất duy trì các hoạt động thường kỳ với chi phí hợp lý nhưng hiệu quả cao như các tuần phim Việt Nam, đồng thời kiến nghị xây dựng cơ chế cởi mở để thu hút sự đóng góp từ kiều bào, phát huy vai trò của các “Đại sứ văn hóa” trong cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị Việt một cách bền vững.