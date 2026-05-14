XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 ngày 13/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp nhận 56 công dân Việt Nam từ Bộ Công an Lào theo công văn của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc phối hợp bàn giao công dân vi phạm pháp luật tại Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh. Kết quả cho thấy, sức khỏe của cả 56 trường hợp đều bình thường.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp nhận 56 công dân

Qua kiểm tra trên hệ thống xuất nhập cảnh, có 36 trường hợp có hành trình xuất cảnh, 20 trường hợp không có dữ liệu xuất nhập cảnh. Đối với 20 người vi phạm thể lệ xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, nhóm công dân này có liên quan đến hoạt động “tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng”.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 12/5, tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007), cùng trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, khi đang đưa Lê Mạnh Dũng (SN 1994), trú TP Hải Phòng, xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu và Hồ Văn Vương về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Riêng Lê Mạnh Dũng đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.