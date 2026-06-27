Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Hướng dẫn số 2770/HD-BVHTTDL về chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đáng chú ý, giai đoạn I (từ năm 2026 đến năm 2030) do Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và triển khai thực hiện có nội dung 09 (thuộc thành phần 02, hợp phần thứ nhất về “Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã” để cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân).

Cán bộ truyền thanh cơ sở đang sản xuất chương trình phát thanh trên hệ thống loa thông minh tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Theo hướng dẫn số 2770, chương trình sẽ tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp xã thông qua việc thiết lập mới các đài truyền thanh thông minh thế hệ mới tại những địa phương chưa có; nâng cấp các đài hiện có để đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới; đồng thời mở rộng các cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đến các thôn, bản.

Hướng dẫn số 2770/HD-BVHTTDL chỉ rõ, triển khai ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, an toàn khu và những nơi còn hạn chế trong tiếp cận thông tin. Đây cũng là những địa bàn cần tăng cường năng lực truyền thông cơ sở nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó thông tin về sản xuất, đời sống, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nội dung thiết yếu khác được ưu tiên.

Hướng dẫn số 2770/HD-BVHTTDL nêu rõ, chương trình được thực hiện trên phạm vi khu vực nông thôn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trong đó ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực có điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Các nhiệm vụ cụ thể triển khai hướng dẫn gồm: Thiết lập mới đài truyền thanh tại các xã chưa có hệ thống; nâng cấp đài truyền thanh hiện có; Mở rộng các cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đến thôn, bản; Thay thế các cụm loa có dây hoặc không dây FM đã xuống cấp, hư hỏng bằng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hiện đại.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, hệ thống truyền thanh cấp xã sẽ được phát triển theo quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Với 2 "mũi nhọn" này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kì vọng từng bước nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin thiết yếu của người dân.