Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 phát thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát (phường Lái Thiêu, TPHCM).

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trên chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn 1971-1972.

Qua các nguồn thông tin đã thu thập, trong giai đoạn này, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn trong nhiều hố tập thể tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu (nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu). Khu vực nghi có các hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tiến hành tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TPHCM). Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Để có thêm cơ sở xác minh, phục vụ công tác tổ chức hội thảo, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây cung cấp thông tin liên quan.

Cụ thể, thông tin về việc vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi tập kết thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ, gửi về cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TPHCM.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh, mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể gửi về Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 (số điện thoại: 094 745 9639).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ là sự trở về của một phần lịch sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử.