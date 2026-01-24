Ngày 24/1, Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) tổ chức tiết học liên môn với chủ đề “Mưa - vũ khúc của thiên nhiên”, trong đó tích hợp kiến thức của 6 môn học gồm: Sinh học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử và Tiếng Anh.

Giáo viên thực hiện thí nghiệm minh họa tại tiết học liên môn. Ảnh: Hoàng Anh

Đây là mô hình liên kết kiến thức của 6 môn học trong cùng một tiết học, được triển khai tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo nhà trường, hoạt động tiết học liên môn nhằm giúp học sinh tiếp cận toàn diện chương trình giáo dục phổ thông 2018, gắn lý thuyết với thực tiễn và phát triển tư duy tổng hợp.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi trải nghiệm thực tế qua phương pháp STEM. Ảnh: Hoàng Anh

Cô Đỗ Thị Thúy An (giáo viên tổ liên môn Trường THPT Nguyễn Trãi) cho biết, tiết học được triển khai theo hình thức liên môn, trong đó mỗi giáo viên phụ trách một nội dung phù hợp với đặc trưng của từng môn học.

Cụ thể, với môn Vật lý, học sinh được giới thiệu khái niệm mưa và các điều kiện hình thành mưa. Môn Địa lý tập trung phân tích sự phân bố mưa, cũng như cách phân loại các dạng mưa trên Trái Đất.

Với môn Sinh học, các em tìm hiểu về vai trò và lợi ích của mưa đối với cây trồng, hệ sinh thái, lý giải vì sao mưa tự nhiên giúp cây cối phát triển tốt hơn so với việc tưới nước thông thường. Trong khi đó, môn Hóa học đề cập đến những tác động tiêu cực của mưa, đặc biệt là hiện tượng mưa axit, tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và các công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, môn Lịch sử giúp học sinh nhìn lại những trận đánh, sự kiện lịch sử mà trong đó, mưa từng trở thành “đồng minh” quan trọng của dân tộc Việt Nam. Còn đối với môn Tiếng Anh, học sinh tham gia các hoạt động sáng tạo như cảm nhận, trình bày thơ ca, âm nhạc liên quan đến mưa, qua đó rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ.

Một học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên môn Vật lý trong tiết học liên môn. Ảnh: Hoàng Anh

Em Nguyễn Tuyết Nhung (học sinh lớp 12A1) cho biết, việc tiếp cận một chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau giúp chúng em ghi nhớ kiến thức tốt hơn và tạo hứng thú trong học tập. “Thay vì học từng môn riêng lẻ, chúng em được nhìn một vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, từ đó ghi nhớ kiến thức lâu hơn và thấy việc học thú vị hơn”, Nhung nói.

Thông qua tiết học liên môn, học sinh được mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực, chủ động kết nối kiến thức và hiểu sâu hơn về những hiện tượng tự nhiên quen thuộc.

Các mô hình được học sinh vận dụng kiến thức qua chương trình STEM. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Đức Thẩm, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, nhà trường triển khai mô hình dạy học liên môn từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Việc dạy học liên môn cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường vận dụng hiệu quả vào các chương trình giáo dục STEM.

“Thông qua việc kết nối kiến thức khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật và toán học, học sinh được khuyến khích nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với đời sống, từ đó hình thành tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo”, ông Thẩm nhấn mạnh.