Ngày mai (24/1), kỳ thi riêng đầu tiên trên cả nước trong năm 2026 chính thức diễn ra. Sau thời gian mở đăng ký, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận có gần 17.000 thí sinh tham gia, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, học sinh lớp 10 và 11 đăng ký dự thi khoảng 2.000 em, chiếm 12%.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với năm ngoái có thể do từ năm 2026, nhà trường áp dụng công thức mới trong phương thức xét tuyển tài năng (xét hồ sơ năng lực kết hợp với phỏng vấn). Theo đó, điểm học bạ các năm trước được thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Với số lượng thí sinh đã đăng ký, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi trong 2 ngày 24-25/1 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố khác, gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội với gần 3.000 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh ít nhất là tại Khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết hiện công tác chuẩn bị cho đợt thi đã được hoàn tất. Toàn bộ thí sinh đã nhận thông báo dự thi trên tài khoản đăng ký của mình trên hệ thống.

“Thí sinh cần mang theo căn cước công dân để công tác làm thủ tục dự thi được thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời kiểm tra kỹ về thời gian phải có mặt tại địa điểm dự thi, địa chỉ điểm thi. Đặc biệt, thí sinh lưu ý chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng.

Các thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh hay có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận, kể cả đồng hồ đeo tay, không được phép mang vào phòng thi”, đại diện nhà trường thông tin.

Dự kiến sau khi thi khoảng 10 ngày, kết quả thi sẽ được thông báo trên tài khoản của thí sinh.