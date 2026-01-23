2 năm liền giành giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia

Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026, Võ Thùy Trang đạt 29,25 điểm môn Sinh học, giành giải Nhất và có điểm số cao nhất cả nước.

Chia sẻ với VietNamNet, Thùy Trang cho hay, em rất vui bởi những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Có bố và mẹ đều là bác sĩ, hai anh em Thùy Trang được định hướng và cũng có niềm yêu thích với môn Sinh học. Từ lớp 8, khi được học về sinh lý người, Thùy Trang bắt đầu cảm thấy hứng thú và tò mò. Đam mê khám phá, càng học càng thấy hay, em quyết định lựa chọn theo đuổi môn chuyên Sinh học.

Võ Thùy Trang đạt điểm số cao nhất cả nước ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Anh trai của Thùy Trang là Võ Trung Hiếu (hơn Trang 4 khóa và hiện là sinh viên năm thứ tư của Trường ĐH Y Hà Nội) là cựu học sinh khối chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm và cũng từng giành giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia. Ngày nhỏ, nghe anh trai kể về trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm với môi trường thân thiện, thầy cô giỏi và tận tình, Trang đã ấp ủ mong muốn được theo học trường này.

Thùy Trang cho hay, thách thức nhất trong quá trình học môn Sinh là kiến thức rất rộng với 7 phân môn. Điểm khó nhất của môn học này là vừa phải học thuộc nhiều kiến thức vừa phải tư duy logic để xử lý các bài toán, vấn đề sinh học.

Với môn học vừa mang tính hàn lâm vừa có tính ứng dụng cao, Thùy Trang cho hay, cách học của mình là tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài và ghi chép lại những ý chính trên lớp. Khi về nhà, em thường soạn file tài liệu trên máy tính để hệ thống kiến thức và lưu lại, giúp ghi nhớ tốt hơn. Những phần chưa hiểu rõ, em chủ động hỏi các thầy cô và anh chị đi trước.

“Em cũng thường xuyên tham khảo tài liệu các thầy cô giới thiệu; sách Campbell Biology và bộ tài liệu chuyên Sinh học THPT để mở rộng và đào sâu kiến thức”, Thùy Trang chia sẻ.

Cô bạn cũng vận dụng công nghệ, đặc biệt là các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm tài liệu và tóm tắt ý chính, qua đó tối ưu hoá thời gian học bài. “Những lúc chưa hỏi được ai, em thường sử dụng AI để trợ giúp, sau đó hỏi lại thầy cô và anh chị để có kiến thức chính xác nhất”, Thùy Trang kể.

Võ Thùy Trang và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Vĩnh Hà. Cô Hà cũng là giáo viên chủ nhiệm và ôn đội tuyển học sinh giỏi cho anh trai Trang là Võ Trung Hiếu (khóa 2019-2022). Ảnh: NVCC

Ngoài thời gian học, để giải tỏa căng thẳng, Trang thường chơi đàn piano. Cô bạn cũng sắp xếp thời gian học tập và ngủ nghỉ hợp lý để cơ thể không bị quá tải, duy trì được sự tập trung và tiếp thu bài hiệu quả.

Nữ sinh cho biết, để đạt kết quả tốt tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trong hai năm liên tiếp, em may mắn được học tập trong một đội tuyển có các thành viên giỏi, đoàn kết, luôn chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, em thường xuyên nhận được sự chỉ bảo tận tâm, động viên và khích lệ kịp thời từ các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy đội tuyển. Em cũng cảm thấy may mắn khi luôn có sự đồng hành, ủng hộ của bố mẹ và các anh chị đi trước.

Cô Nguyễn Vĩnh Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, đồng thời tham gia dạy đội tuyển học sinh giỏi của trường cho hay, Thùy Trang bộc lộ niềm đam mê với môn Sinh học từ khi bước vào lớp 10.

“Với giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia từng đạt được ở năm ngoái, em vốn đã đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học y dược như mong muốn. Nhưng vì rất đam mê với môn Sinh và mong muốn lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2026, em vẫn cần mẫn, cố gắng”, cô Hà nói.

Nữ sinh Võ Thùy Trang cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Vĩnh Hà và tập thể lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cô Hà nhận xét, Thùy Trang luôn thể hiện ý thức học tập nghiêm túc, bền bỉ, đặc biệt với môn Sinh. “Không chỉ yêu thích môn học, Trang có năng lực học tập nổi trội, tư duy logic, mạch lạc và khả năng tiếp thu nhanh. Với nền tảng tiếng Anh vững vàng, em chủ động tìm đọc và khai thác nhiều tài liệu Sinh học, đặc biệt là các đề thi Olympic Sinh học quốc tế các năm, cũng như tài liệu chuyên môn do thầy cô hướng dẫn”, cô Hà nói.

Theo cô Hà, chính sự say mê, chủ động và tinh thần học tập nghiêm túc đó đã mang lại cho Thùy Trang những kết quả đáng ghi nhận. Năm lớp 10, Trang giành giải Nhất tại kỳ thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia (ViSEF) và lọt vào đội tuyển dự thi cấp quốc tế tại Mỹ. Trong hai năm lớp 11 và lớp 12, em liên tiếp đạt giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học; đặc biệt còn giành vị trí thủ khoa toàn quốc năm nay.

Hiện tại, Thùy Trang tiếp tục tập trung ôn tập và đặt mục tiêu đạt điểm cao ở vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2026. Xa hơn, nữ sinh muốn theo đuổi ước mơ ngành y tại các trường đại học hàng đầu.