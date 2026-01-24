Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026, em Đoàn Thái Minh đạt 16,8 điểm môn Tiếng Anh, trở thành thủ khoa toàn quốc. Thành tích ấn tượng này là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, không ngừng nỗ lực.

Từ học sinh “tầm trung” đến thành tích đáng nể

Minh chia sẻ, khi tra cứu điểm thi, em không tin đó là kết quả của mình nên phải kiểm tra nhiều lần và đối chiếu kỹ số báo danh để chắc chắn. Khi xác nhận chính xác kết quả, em đã vỡ òa trong niềm vui.

“Xuất phát điểm của em không phải là một học sinh quá nổi trội ở môn Tiếng Anh. Trong những năm đầu bậc THCS, em chưa có thành tích nào thật sự ấn tượng. Đến năm lớp 9, khi xác định rõ niềm yêu thích với môn học này, em đã học chuyên sâu hơn và đạt những kết quả tích cực như giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, huy chương Bạc cấp quốc gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE). Nhưng thành tích lớn nhất đối với em là trúng tuyển vào lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong”, Minh chia sẻ.

Đoàn Thái Minh, học sinh lớp 12 chuyên Anh 1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Minh cho biết thêm, kết quả thi đầu vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong của em cũng chỉ ở “tầm trung” so với mặt bằng chung. Tới kỳ hè sau năm lớp 10, em mới quyết tâm học Tiếng Anh một cách nghiêm túc, bài bản và từ đó dần vươn lên nhóm dẫn đầu rồi đứng ở vị trí cao nhất lớp.

Sang lớp 11, Minh bứt phá và giành giải Nhất môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Không dừng lại ở đó, trong năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026.

“Sau khi tham gia các kỳ thi năm lớp 11 và đạt kết quả khá cao, em tạm dừng sinh hoạt đội tuyển học sinh giỏi một thời gian để tập trung ôn thi IELTS. Nhờ đã có nền tảng từ trước, em ôn khoảng 1,5 tháng và đạt IELTS 8.5. Sau đó, năm học 2025-2026, em quay lại đội tuyển học sinh giỏi và đã vượt qua thành tích năm trước của chính mình”, Minh chia sẻ.

“Điểm xuất phát không quyết định điểm đến”

Chia sẻ về phương pháp học tập, Minh cho biết, em không ép bản thân học quá nhiều nhưng học đến đâu chắc đến đó.

Trên lớp, Minh tập trung hoàn thành bài tập và lắng nghe phần chữa bài của thầy cô. Mỗi ngày, em dành khoảng 2-3 giờ buổi tối cho việc học, duy trì thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm đọc tài liệu để khởi động tư duy.

Minh rèn luyện đồng đều các kỹ năng tiếng Anh thông qua giao tiếp thường xuyên với bạn bè, thầy cô; đọc báo tiếng Anh để mở rộng vốn từ và tư duy phân tích; đồng thời kiên trì luyện viết trong nhiều năm.

“Từ lớp 10 đến lớp 12, em viết gần 300 bài luận. Theo em, đây là một quá trình dài, tiến bộ không đến trong ngày một ngày hai, thậm chí có những giai đoạn em hoài nghi về hiệu quả luyện tập, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi”, Minh nói.

Minh luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các bạn và các em khóa dưới.

Minh cho biết, kỹ năng giúp em tiến bộ rõ rệt là khả năng tự đánh giá bài làm. Sau mỗi bài viết, em rà soát lập luận, chỉnh sửa những đoạn rườm rà để bài viết cô đọng hơn. Kỹ năng này được Minh hình thành từ việc quan sát cách thầy cô nhận xét và chấm bài, giúp em dần biết tự chấm, tự sửa để hoàn thiện bản thân.

Với thành tích thủ khoa quốc gia, Minh được tuyển thẳng vào nhiều đại học. Em dự định theo học Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, xa hơn là phấn đấu học lên trình độ Tiến sĩ và trở thành giảng viên đại học, góp phần phổ biến, nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh.

“Điểm xuất phát không quyết định điểm đến. Chỉ cần thực sự đam mê, kiên trì và luôn nỗ lực, mỗi người đều có thể bứt phá, vượt qua giới hạn cũ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Minh nói. Đó là một thông điệp giản dị nhưng đầy cảm hứng, đúng với hành trình em đã đi qua.

Thầy Trần Xuân Bình, Chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (bên trái).

Thầy Trần Xuân Bình, Chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, Minh có thái độ học tập nghiêm túc, say mê với môn học và luôn tự tạo áp lực để vượt lên chính mình, không ngừng bứt phá.

Dù đã đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ năm lớp 11, Minh luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để tiếp tục phấn đấu. Đáng quý hơn, Minh không chỉ học cho bản thân mà còn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các bạn trong đội tuyển. Em chủ động thiết kế bài tập cho cả nhóm cùng luyện tập, hỗ trợ các bạn và các em lớp dưới trong quá trình học.

“Có những lúc, tôi cảm thấy em như một người đồng nghiệp. Em chia sẻ kiến thức với bạn bè, thậm chí trao đổi ngược lại với tôi. Bản thân tôi cũng học được từ Minh rất nhiều”, thầy Bình nói.

Thầy Phạm Thanh Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2025–2026, toàn tỉnh Ninh Bình có 238 thí sinh đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc về tổng số lượng giải. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 115 thí sinh đoạt giải trong tổng số 141 em dự thi. Đặc biệt, nhiều đội tuyển đạt tỷ lệ giải rất cao, tiêu biểu như Vật lý và Tiếng Anh với 100% học sinh dự thi đều đoạt giải. Nhà trường có 7 học sinh được Bộ GD-ĐT triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026.

Theo thầy Ngọc, đây là kết quả đáng tự hào, phản ánh sự bền vững trong chiến lược đào tạo mũi nhọn, tính kế thừa giữa các thế hệ học sinh và bản lĩnh học thuật ngày càng vững vàng của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

“Nhà trường luôn triển khai công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng liên thông - kế thừa - mở rộng. Học sinh được phát hiện sớm từ cấp THCS, bồi dưỡng dài hạn, rèn luyện tư duy, phương pháp tự học và năng lực nghiên cứu, thay vì chỉ tập trung vào luyện đề hay kỹ thuật làm bài. Chiến lược của chúng tôi là xây dựng một dòng chảy liên tục của nhân tài, chứ không chờ đợi những đột phá ngẫu nhiên”, thầy Ngọc nói.