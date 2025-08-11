Sáng 10/8, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Ngày hội Vì Thủ đô bình yên do Công an TP Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo sự chú ý của quần chúng nhân dân.

Ngày hội nhằm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngoài điểm nhấn là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, ngày hội còn có các màn biểu diễn võ thuật, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an TP Hà Nội.

Đặc biệt, tình huống giả định về việc Công an Hà Nội vây bắt và xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Màn trình diễn trấn áp tội phạm của nữ chiến sĩ công an Hà Nội gây sốt mạng. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, màn biểu diễn của Đại úy Nguyễn Phương Thảo (SN 1992) trong vai cảnh sát giao thông tham gia trấn áp nhóm “quái xế”, đã khiến đông đảo người xem ấn tượng.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Phương Thảo còn có màn trình diễn võ thuật chuyên nghiệp với các động tác kỹ thuật cao như nhảy san tô (động tác nhào lộn trên không, trong đó người thực hiện không sử dụng tay để hỗ trợ), kẹp cổ “báo thủ”…

Chia sẻ với PV VietNamNet, Phương Thảo cho biết có khoảng 60 người tham gia màn trình diễn vây bắt và xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Họ đã tập luyện màn biểu diễn giả định này cùng nhau trong hơn 1 tuần.

“Mình và đồng đội từng nhiều lần tham gia các buổi tập luyện, biểu diễn, thi đấu trước đó nên mọi người phối hợp rất ăn ý, không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị cho tình huống giả định trong ngày hội lần này”, Phương Thảo chia sẻ.

Đại úy Phương Thảo thể hiện các động tác kỹ thuật cao trong màn vây bắt, xử lý nhóm "quái xế". Ảnh: Đình Hiếu

Đại úy Phương Thảo hiện công tác tại Công an xã Vân Đình (Hà Nội). Ngoài nhiệm vụ tại đơn vị, cô còn tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình.

9X tiết lộ đã tập luyện võ thuật từ nhỏ và từng thi đấu võ thuật chuyên nghiệp. Sau khi vào ngành, cô học thêm võ Công an nhân dân.

Nữ đại úy sinh năm 1992 cũng từng tham gia các cuộc thi võ thuật, điều lệnh quân sự do Bộ Công an tổ chức và giành được nhiều giải cao.

Hơn 10 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Phương Thảo (bên phải) nhiều lần tham dự Hội thi điều lệnh, võ thuật, bắn súng của Bộ Công an và giành giải cao. Ảnh: Nguyen Phuong Thao

Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã 3 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Năm 2021, Phương Thảo được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu do Công an TP Hà Nội bình chọn, đồng thời là một trong 10 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu do Thành đoàn Hà Nội bình chọn.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ khi đang làm nhiệm vụ, ở đời thường, Phương Thảo lại gây ấn tượng với phong thái dịu dàng, đằm thắm.

Chị sở hữu trang Facebook cá nhân có hơn 33.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường, sở thích riêng của bản thân. Mỗi bài đăng đều thu hút lượng tương tác lớn.

Nhan sắc và phong cách thời trang đời thường của Phương Thảo cũng gây ấn tượng vì sự trẻ trung, dịu dàng. Ảnh: Nguyen Phuong Thao

Nữ đại úy trẻ cũng đam mê du lịch, thích các bộ môn rèn thể lực như trekking. Ảnh: Nguyen Phuong Thao

Ngoài những lúc diện cảnh phục, Phương Thảo cũng thường ưa chuộng các trang phục dịu dàng, toát lên nét cá tính riêng.

Nữ đại úy tiết lộ thường xuyên tập luyện thể thao, nhất là các môn vận động giúp tăng cường sự dẻo dai và sức bền. Đồng thời, cô cũng duy trì chế độ ăn uống khoa học để giữ vóc dáng thon gọn, lý tưởng.

Ngoài công việc, Phương Thảo cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Không chỉ năng nổ, góp mặt trong các chuyến thiện nguyện cùng đơn vị, nữ đại úy trẻ còn thường xuyên giúp đỡ bà con nhân dân tại địa phương nơi công tác.