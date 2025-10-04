Theo phân tích của Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và dữ liệu tai nạn máy bay được TIME tổng hợp trong hơn 35 năm, khi xảy ra tai nạn, trung bình khoảng 39% hành khách trong cabin tử vong.

Các nghiên cứu chỉ ra, vị trí ghế ngồi có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội sống sót. Hành khách ngồi ở những hàng ghế phía sau thường có tỷ lệ sống sót cao hơn.

Cụ thể, nghiên cứu từ Cục An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy, khách ngồi ở khu vực đuôi máy bay có tỷ lệ sống sót cao hơn 32% so với những ghế phía trước.

Ảnh minh họa: Travel+Leisure

Báo cáo của Popular Mechanics dựa trên 20 vụ tai nạn máy bay từ năm 1971 cho thấy, ghế giữa ở hàng cuối có tỷ lệ sống sót cao nhất, lên tới 69%. Trong khi đó, ghế ở phía trước khoang hạng nhất hoặc gần mũi máy bay lại có tỷ lệ thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 49%.

Các ghế gần lối thoát hiểm cũng được đánh giá là an toàn hơn, bởi hành khách có cơ hội rời khỏi máy bay nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không khẳng định không có “chỗ ngồi tuyệt đối an toàn”. Graham Braithwaite, GS tại Đại học Cranfield (Anh), nhấn mạnh rằng, mức độ an toàn còn phụ thuộc vào bản chất tai nạn, loại máy bay, tốc độ va chạm và nhiều yếu tố khác.

Ông cho rằng thay vì quá lo lắng về vị trí ngồi, hành khách nên chú ý lắng nghe hướng dẫn an toàn từ các thành viên phi hành đoàn, nắm được vị trí cửa thoát hiểm và luôn thắt dây an toàn trong suốt hành trình bay để giảm thiểu rủi ro.

Ảnh minh họa: World Trans

Ngoài ra, một nghiên cứu của FAA năm 2019 cho thấy, hành khách tuân thủ quy tắc trong các trường hợp khẩn cấp như không mở khoang hành lý khi sơ tán hay cúi người đúng tư thế, cũng sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.