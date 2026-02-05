Hiện nay, con tàu mang tên thành phố miền Trung đã ghi dấu trong đội hình 6 tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam đưa vào biên chế để thực thi nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền.

Huấn luyện thoát hiểm từ ống phóng lôi. Ảnh: Minh Hoàng

Tàu ngầm 186 Đà Nẵng là chiếc thứ 5 trong 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 mà Việt Nam đặt đóng tại Nga theo hợp đồng ký năm 2009. Với lượng giãn nước gần 3.000-3.950 tấn và chiều dài gần 74m, tàu có thể lặn sâu đến khoảng 300m.

Đặt trong bối cảnh Biển Đông biến động, sự hiện diện của tàu ngầm 186 không chỉ là một khí tài kỹ thuật mà còn biểu thị nỗ lực “tự lực, tự cường” trong quản lý an ninh biển đảo, nơi mỗi giờ hoạt động trên biển đòi hỏi kíp tàu phải phối hợp nhịp nhàng trong môi trường tối, áp lực cao và yêu cầu tính chính xác tuyệt đối.

Bảo dưỡng tàu ngầm

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Kíp tàu số 5 (tiền thân của tàu ngầm 186) được thành lập.

Kíp tàu ban đầu gồm 68 cán bộ, thủy thủ được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân. Đây là lực lượng tinh nhuệ có đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị tiêu biểu, ý thức trách nhiệm cao và trình độ năng lực chuyên môn tốt, tham gia huấn luyện, đào tạo để trở thành thủy thủ tàu ngầm sau này.

Ngay từ những ngày đầu tiên trên đất nước Nga cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước bạn, kíp tàu đã bước vào giai đoạn huấn luyện chuyển giao với cường độ cao, tập trung vào tiếp cận, làm chủ các hệ thống trang bị kỹ thuật hiện đại và rèn luyện khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa nhà, cùng với việc phải huấn luyện, làm việc trong môi trường khép kín, chật hẹp, đồng thời phải tiếp thu kiến thức chuyên môn bằng chính ngôn ngữ của nước bạn. Mỗi cán bộ, thủy thủ đều xác định rõ niềm vinh dự, trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện chuyển giao.

Thủ trưởng lữ đoàn chúc mừng Kíp tàu luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nội dung, chương trình huấn luyện

Trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 năm (tháng 4/2014-10/2015), kíp tàu đã hoàn thành mọi nội dung của khóa huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, với kết quả đáng tự hào, được chuyên gia nước bạn đánh giá cao, tiếp nối truyền thống của các Kíp tàu đi trước, sẵn sàng tiếp nhận và làm chủ tàu ngầm Kilo 636. Đây là tiền đề vững chắc để đơn vị bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển toàn diện.

Ngày 5/2/2016, sau gần 2 tháng hải trình vượt qua 3 đại dương, tàu 186 cập cảng Lữ đoàn 189, tại Cam Ranh an toàn, chính thức đi vào hoạt động trên vùng biển của Tổ quốc.

Tàu thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất đặc biệt

Trong giai đoạn 2016-2026, tàu ngầm 186 Đà Nẵng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nội dung, chương trình huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tàu đã thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu cao về khả năng khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như phối hợp, hiệp đồng giữa các vị trí chỉ huy, vị trí chiến đấu như thực hiện thành công các bài bắn ngư lôi trong đó có bắn ngư lôi điều khiển từ xa bằng dây dẫn; tham gia các cuộc diễn tập đối kháng, diễn tập cứu hộ cứu nạn với Hải quân Liên bang Nga.

Qua từng nhiệm vụ, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng xử trí tình huống và hiệp đồng của kíp tàu không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.