Điểm nhấn của lễ diễu binh A80 năm nay là phần diễu binh trên biển với sự góp mặt của tàu, máy bay hiện đại, phản ánh bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là tàu hộ vệ tên lửa. Đây là tàu chiến đấu đa năng, trang bị hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không hiện đại, có khả năng tác chiến xa bờ.

Quân chủng Hải quân phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ảnh: QCHQ

Ngoài ra, lễ diễu binh trên biển còn Biên đội tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa Project 1241.8 Molniya, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và nhiều loại tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Người dân cũng sẽ được mục sở thị biên đội tàu tuần tra SPa 4207 của Bộ đội Biên phòng. Biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam...

Trên bầu trời là màn trình diễn của trực thăng chống ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) bay đội hình.

Máy bay DHC6 “mắt thần trên biển” là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước, cho phép phát hiện mục tiêu trên biển trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Trực thăng "săn ngầm" Ka-28. Ảnh: QCHQ

Trực thăng săn ngầm Ka-28 được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm.

Để chuẩn bị cho sự kiện, các đơn vị Hải quân đã trải qua hơn hai tháng luyện tập trong điều kiện thời tiết Biển Đông khắc nghiệt.

Trung úy Hoàng Minh Nguyên (Lữ đoàn Tàu ngầm 189, vận hành tàu Kilo 636) chia sẻ: “Niềm vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh là điều không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ vinh dự này".

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả và thành tích các cán bộ, chiến sĩ đã đạt được. Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu lực lượng tham gia nhiệm vụ phải luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của lễ diễu binh, diễu hành trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trước đó, trong buổi kiểm tra và chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, khí tài, tàu thuyền trong toàn bộ quá trình luyện tập và tham gia diễu binh.