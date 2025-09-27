Các biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong 2 ngày 26, 27/9 đã huấn luyện bắn đạn thật trên biển, mô phỏng nhiều tình huống sát với thực tế để huấn luyện khả năng ứng phó nhanh và hiệu quả trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân chỉ đạo, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các tàu chiến đấu của Lữ đoàn 175, Lữ đoàn 127 cơ động vào tuyến bắn

Theo phương án huấn luyện, các bài bắn được tổ chức với mục tiêu rèn luyện kỹ năng tác chiến cho bộ đội; kiểm tra, đánh giá tính năng vũ khí, khí tài; đảm bảo khả năng sẵn sàng xử lý mọi tình huống trên biển.

Trong quá trình kiểm tra, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chặt chẽ các quy tắc an toàn, nắm vững tính năng, kỹ-chiến thuật của từng loại vũ khí, đạn; thực hiện đúng quy trình từng bài bắn. Các tàu và tổ trực súng triển khai bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt bắn đạn thật nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, yếu lĩnh động tác của bộ đội trong bắn đạn thật; kiểm tra trình độ khai thác, điều khiển tàu và sử dụng súng, pháo đánh máy bay địch trong điều kiện ban ngày, tàu địch trong điều kiện ban ngày, ban đêm.

Hỏa lực Tàu 263 (Lữ đoàn 175) tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu của các tàu. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới.

Trong ngày 26/9, các biên đội thuộc Lữ đoàn 127 và Lữ đoàn 175 đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật theo bài 5a, 5b, bắn chiến đấu cho một biên đội với việc sử dụng các loại súng, pháo trong biên chế để tiêu diệt mục tiêu trên không và trên biển cả ngày lẫn đêm. Kết quả: 100% đạt khá, giỏi, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 175, đóng quân tại Cà Mau, chịu trách nhiệm chính bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam, bao gồm các hải đội như Hải đội 515, Hải đội 516 cùng các khối cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật.

Lữ đoàn 127, tiền thân là Hải đoàn 127, thành lập ngày 27/5/1978, đóng tại Phú Quốc (Kiên Giang cũ - nay là tỉnh An Giang). Trải qua 47 năm xây dựng, đơn vị đã trưởng thành, chiến đấu anh dũng, lập nhiều thành tích và được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Việc tổ chức bắn đạn thật không chỉ là dịp để kiểm chứng kết quả huấn luyện mà còn là cơ sở để rút kinh nghiệm, bổ sung phương án chiến đấu và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới nhằm đảm bảo lực lượng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

