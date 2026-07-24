Cùng với Uyển Ân, á hậu Quỳnh Châu cũng có mặt ủng hộ đàn nhà thiết kế (NTK) Trần Hùng.

Xuyên suốt 10 năm làm nghề, Trần Hùng xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng với cấu trúc thanh thoát, kỹ thuật tạo phom chuẩn xác và tinh thần thủ công tinh tế. Từ những bản phác thảo đầu tiên tại Việt Nam, anh từng bước khẳng định dấu ấn tại các sàn diễn quốc tế, đặc biệt là London Fashion Week năm nào cũng góp mặt.

Uyển Ân có mặt ủng hộ NTK Trần Hùng.

Trên hành trình đó, Trần Hùng đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong nước như Ngô Thanh Vân, Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Mono, Trương Ngọc Ánh, Thành Nghị, Lý Hiện.... cùng các tên tuổi quốc tế như Ariana Grande, Olly Murs, Amanda Holden.

Chia sẻ với báo chí, anh cho biết một số hợp tác đến từ việc chính nghệ sĩ quốc tế chủ động chọn trang phục của anh cho dự án cá nhân, trong đó có trường hợp Ariana Grande đến 2 lần.

Trần Hùng bên Uyển Ân:

L'Empreinte du Temps khởi nguồn từ suy tưởng về cách thời gian để lại dấu vết trên mọi vật liệu. Qua nhiều năm quan sát và đối thoại cùng kỹ nghệ thủ công, Trần Hùng nhận ra mỗi chất liệu - từ giấy, đá, gỗ đến da - đều mang ký ức của chính quá trình tạo ra nó. Với anh, vẻ đẹp không nằm ở trạng thái nguyên vẹn mà hình thành từ chính những dấu vết ấy.

Từ ý niệm đó, bộ sưu tập mở rộng cuộc đối thoại với giấy qua các kỹ thuật cắt giấy cổ xưa của châu Âu và châu Á như Scherenschnitte, Tiễn Chỉ (Jianzhi) và Kirigami, nơi vẻ đẹp sinh ra từ sự tiết chế giữa chi tiết được giữ lại và phần được lược bỏ. Mạch tư duy này sau đó dịch chuyển sang tinh thần chạm khắc Việt Nam - từ chạm gỗ đình làng, điêu khắc đá Chăm, chạm nổi trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn đến khảm xà cừ truyền thống - trở thành lớp ngôn ngữ quan trọng trong bộ sưu tập.

Thay vì tái hiện các hình thức lịch sử, Trần Hùng chuyển hóa tinh thần ấy thành ngôn ngữ đương đại trên chất liệu organza và da thuộc, nơi nếp gấp và dấu vết chế tác được giữ lại như một phần thiết kế thay vì che giấu.

Show sẽ diễn ra ngày 20/8, giới thiệu 80 thiết kế chia thành 4 chương: womenswear (thời trang nữ), menswear (thời trang nam), kids couture (thời trang cao cấp cho trẻ em) và haute couture (thời trang cao cấp may đo thủ công) dự kiến có khoảng 50 nghệ sĩ, người nổi tiếng tham dự.

Ảnh, video HM