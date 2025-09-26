Sống tiết kiệm, sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất nghìn mét vuông

- Đảm nhận vai phụ trong "Tử chiến trên không" nhưng bất ngờ được yêu thích nhờ độ duyên dáng, anh đón nhận tình cảm của khán giả ra sao?

Nhân vật của tôi xuất hiện không nhiều, chủ yếu tạo mảng miếng hài là chính. Khi nghe lời nhận xét tích cực của đồng nghiệp, khán giả về vai diễn, tôi thực sự hạnh phúc.

Có người nói vui, nhờ ông “Hùng sầu riêng” (nhân vật của Tiểu Bảo Quốc - PV) khiến họ đỡ căng thẳng, nghẹt thở khi xem phim. Tôi ấm lòng vì ít nhất vai diễn tạo được giá trị riêng.

Tôi nhận lời tham gia phim trước hết vì tình cảm và sự nể phục dành cho đạo diễn Hàm Trần. Tôi đóng cho anh ấy 3 phim, cả 2 rất hợp về lối làm việc. Hàm Trần là người kỹ tính, 1 cảnh quay được thực hiện chỉn chu từng chi tiết nên phim nào của anh ra mắt tôi đều yên tâm.

Tôi biết ơn vì được tham gia vào 1 dự án tâm huyết và đầu tư lớn như Tử chiến trên không. Hơn thế, tôi càng tự hào vì điện ảnh Việt Nam ngày càng có những tác phẩm tầm vóc, chứng minh được năng lực sản xuất vượt trội.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc với vai diễn duyên dáng, hài hước trong "Tử chiến trên không".

- Anh giữ lửa nghề ra sao giữa áp lực vai diễn khan hiếm và thu nhập của nghệ sĩ có tuổi?

Hiện tôi diễn cố định ở Sân khấu Thế giới Trẻ hàng tuần, thỉnh thoảng nhận thêm vài phim truyền hình, sitcom. Không có dự án, tôi chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, nghiên cứu kịch bản.

Thu nhập của nghề diễn bấp bênh, nghệ sĩ lứa như tôi càng khó. Có tháng tôi kiếm được 10 triệu, lúc hơn 20-30 triệu đồng, lại có tháng không có đồng nào. May mắn tôi chưa bao giờ để mình rơi vào cảnh túng quẫn, chạy ăn từng bữa.

Trời Phật, Tổ nghiệp thương cho có cái nghề để mưu sinh, giữ vị trí trong lòng khán giả nên tôi rất ý thức gìn giữ nó. Từng tuổi này tôi chẳng dám hy vọng hay mưu cầu điều gì nữa. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe, tinh thần để con đường làm nghề được lâu bền.

- Anh vun vén cuộc sống và chuẩn bị cho tuổi hưu thế nào?

Trong showbiz, nếu nói nghệ sĩ nào tiết kiệm và "kẹo" nhất, tôi dám nhận người đó là mình. Quay 1 bộ phim được trả cát-sê, người ta trừ chi phí chỉ còn dư hơn phân nửa. Còn tôi luôn dư ra ít nhất 90% hoặc có khi mang về đủ số. Tôi không dám ăn xài, chi tiêu chắc mót từng đồng bạc.

Tôi không ngại người ta chê mình nghèo, vì bản chất tôi từ nghèo khổ đi lên. Ai dòm ngó, đánh giá mặc kệ bởi khi khổ đâu ai giúp, chỉ có bản thân tự lo thôi.

Tôi trong nghề và chứng kiến nhiều người từng là ngôi sao về già rất khổ. Nghệ sĩ càng không có lương hưu nên mỗi đồng tiền tiêu xài phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Tôi muốn yên tâm khi về hưu không còn làm nghề vẫn sống được, không phiền tới khán giả, đồng nghiệp.

Nghệ sĩ thảnh thơi sau nhiều năm làm lụng, cần kiệm tích góp.

- Một vài nghệ sĩ thử sức kinh doanh nghề tay trái để tạo nguồn thu nhập mới, anh thì sao?

Năm 2012, tôi tập tành mua đất ở Cần Giuộc (Long An cũ) bị người môi giới gạt, bán gấp đôi giá thị trường. Khi ấy, tôi buồn, sốc đến mức không làm nghề nổi vì cảm giác tuổi 50 lại trắng tay. May mắn được quý nhân giúp đỡ, tôi phân lô đất, bán hết trong vòng 1 tháng.

Tiền bán đất, tôi dồn mua căn nhà nhỏ 12m2, 2 tầng lầu ở quận 8. Nhiều năm qua, tôi và con trai sống ở đây. Căn nhà của thân sinh để lại được tôi cho thuê để có thêm chi phí sinh hoạt.

Vài lần mua bán nhà đất giúp tôi có kinh nghiệm đôi chút về bất động sản. Tôi mua bán 5 căn nhà đều có lãi, giá tăng dần theo thời gian.

Hiện tôi có 3 căn nhà, 2 căn cho thuê, còn 1 căn để không, cùng 2 miếng đất 4.000m2 và 4.500m2 ở Long An. Tôi dự tính sẽ bán bớt để dễ quản lý sau này.

Cô độc nhiều năm, không dám nghĩ tới chuyện tình cảm

- Người ta lâu nay mặc định Tiểu Bảo Quốc nghèo khó, nặng gánh cơm áo, thực tế anh dư dả và sống thư thả hơn so với tưởng tượng, thậm chí có thể gọi là "đại gia ngầm"?

Thời trẻ, tôi làm đủ công việc mưu sinh như chạy xe ôm, buôn ve chai, sắt vụn... rồi bôn ba làm nghệ thuật mấy chục năm. Con người ta phải từ khổ cực đi lên mới trân trọng giá trị.

Tôi không dám nhận là đại gia vì so với nhiều người chẳng đáng là gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các em cháu, cuộc đời này cứ kiên nhẫn làm lụng, cần kiệm rồi sẽ có.

Gần đây, 1 số bạn TikToker, YouTuber hay đăng hình ảnh tôi chạy xe máy cũ, mang túi sờn rách, khiến khán giả cảm thương.

Lâu nay tôi bình dị, không se sua, đồ đạc cũ cách mấy nếu còn dùng được không bao giờ bỏ. Tôi nghĩ giá trị con người không nằm ở đồ cũ hay mới, quan trọng thấy thoải mái, vừa vặn là được.

Nghệ sĩ quen với cảnh "gà trống nuôi con".

- Hơn 20 năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh đối diện khó khăn gì?

Phần số tôi cô độc, từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương gia đình. Lớn lên kết hôn rồi đổ vỡ, 1 mình tôi gánh vác trách nhiệm nuôi con.

Hơn 20 năm, tôi đóng cả 2 vai cha mẹ, chăm lo con trai từ lúc bập bẹ đến tuổi trưởng thành. Dẫu bế tắc, tôi không cho phép quỵ ngã vì biết sau lưng còn gánh nặng.

Đến nay khi con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, tôi xem như trút đi phần nào gánh nặng.

Con trai có lẽ vì chứng kiến cha bươn chải, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Đây cũng là niềm an ủi cho cuộc đời tôi lúc về già.

- Một thân một mình, vì sao anh không tính đi thêm bước nữa để có người chia sẻ, bầu bạn?

Chuyện vợ con tôi không dám nghĩ đến. Tôi vốn quen độc lai độc vãng, giờ có gia đình lại thêm gánh nặng.

Người đàn ông lấy vợ đồng nghĩa phải trách nhiệm và chu toàn mọi thứ. Chuyện tình cảm phải không ngừng hun đúc, giữ lửa và dành thời gian cho nhau.

Trong khi nghệ sĩ giờ giấc sinh hoạt trái ngược, thu nhập lại bấp bênh. Tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh phải hy sinh, lo toan, như thế tội người ta.

Gần đây tôi và con trai ngồi tâm sự, con nói 1 câu: “Con thấy cha 1 mình vậy mà hạnh phúc hơn, đỡ lo nghĩ nhiều”, tôi ngẫm thấy đúng.

Nếu có người phụ nữ hiểu và san sẻ thì quá hạnh phúc, còn không có chẳng sao. Đàn ông mà! Ai chẳng mong có người đồng hành, hủ hỉ về già.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc và con trai.

- Anh lo sợ điều gì khi bước sang tuổi 63?

Tôi chỉ sợ bản thân mất sớm không lo được cho con và mẹ già 83 tuổi. Tôi cố gắng giữ mọi thứ ổn định để được làm nghề, sống vui bên gia đình.

So với 1 số người, tôi chăm sức khỏe khá tốt. Hàng ngày tôi dùng thực phẩm chức năng, uống chanh mật ong, nghệ để tạo sức đề kháng cho cơ thể.

Ngày xưa nghèo, tôi không dám đi viện khám vì sợ đổ bệnh không có tiền chạy chữa, sau này yên thân nên tôi thăm khám định kỳ để yên tâm.

Tôi từng stress, trầm cảm vì loạt biến cố song may mắn vượt qua. Vì từng mắc bệnh về thần kinh nên tôi lúc nào cũng muốn mọi thứ xung quanh thật yên bình, nhẹ nhàng.

Tiểu Bảo Quốc trong phim "Tử chiến trên không":

Ảnh, clip: HK, NVCC