Tôi được biết mắc các bệnh thận thường có biểu hiện tiểu buốt, tiểu rắt. Tuy nhiên, mới đây tôi cũng nghe người nhà nói biểu hiện ấy có thể gặp ở người mắc bệnh lậu. Tôi hơi hoang mang vì sau một cuộc nhậu đã không kiểm soát được bản thân, đi quá giới hạn với một cô gái lạ. Xin hỏi nếu nghi ngờ mắc bệnh lậu, khi nào cần đi khám? (T.T.V, 28 tuổi, Hà Nội).

BS.CK2 Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tư vấn:

Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ nhưng biểu hiện thường khác nhau.

Ở nam giới, triệu chứng thường xuất hiện sớm và rõ ràng: tiểu buốt, tiểu rắt; chảy mủ ở niệu đạo (mủ trắng, vàng hoặc xanh); ngứa, khó chịu vùng niệu đạo. Trong một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng đau hoặc sưng tinh hoàn.

Bệnh nhân đi khám, điều trị tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Ở nữ giới, triệu chứng mắc bệnh lậu thường kín đáo hơn, dễ nhầm với bệnh phụ khoa khi có biểu hiện khí hư ra nhiều màu vàng hoặc xanh; tiểu buốt, tiểu rắt; đau vùng bụng dưới hoặc đau khi quan hệ và có thể chảy máu âm đạo bất thường.

Nếu không điều trị sớm, bệnh lậu có thể gây nhiều biến chứng như viêm mào tinh hoàn, viêm vùng chậu, tắc vòi trứng và tăng nguy cơ vô sinh.

Khi có các biểu hiện sau, bệnh nhân nên đi khám:

- Tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài.

- Chảy dịch/mủ bất thường ở cơ quan sinh dục.

- Khí hư bất thường hoặc đau khi quan hệ.

Để phòng bệnh, người dân cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su; chung thủy một vợ một chồng; khám sức khỏe định kỳ; đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ. Phát hiện sớm, điều trị đúng sẽ giúp bệnh khỏi hoàn toàn và tránh lây cho bạn tình.