Con trai tôi 15 tuổi. Hai hôm trước cháu sốt, đau tai đi khám tại một phòng khám tư gần nhà thì được xác định viêm tai giữa, thủng màng nhĩ. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh uống và thuốc nhỏ tai. Tôi băn khoăn không biết lỗ thủng màng nhĩ của con có tự lành hay phải phẫu thuật vá lại? Mai Hạnh (Hà Nội)

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn:

Nhiều người khi bị viêm tai giữa thường trải qua cảm giác đau tai dữ dội, sốt, sau đó tai bỗng chảy mủ và cơn đau giảm đi. Đây thường là dấu hiệu màng nhĩ đã bị thủng do áp lực mủ trong tai giữa.

Trong nhiều trường hợp, lỗ thủng màng nhĩ do viêm tai giữa cấp vỡ mủ có thể tự liền lại nếu tình trạng nhiễm trùng được điều trị tốt, tai được giữ khô và sạch đồng thời lỗ thủng có kích thước nhỏ.

PGS. TS Phạm Thị Bích Đào thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: N. Huyền

Thông thường, nếu lỗ thủng nhỏ, sau khoảng 2-4 tuần, màng nhĩ có thể tự liền lại; từ 4-8 tuần, màng nhĩ sẽ dần hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian này, người bệnh cần theo dõi và tái khám theo hẹn để bác sĩ kiểm tra quá trình liền màng nhĩ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như nhiễm trùng tai kéo dài, lỗ thủng lớn, tai tiếp tục bị nước vào hoặc việc điều trị viêm tai giữa không triệt để thì lỗ thủng màng nhĩ có thể không tự liền. Khi đó, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp vá màng nhĩ.

Nếu đang bị thủng màng nhĩ, người bệnh cần lưu ý: không để nước vào tai, không tự ngoáy tai, không tự ý nhỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ và cần tái khám để theo dõi quá trình hồi phục.

Bạn yên tâm, phần lớn các trường hợp thủng màng nhĩ do viêm tai giữa cấp có thể tự lành nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu tai vẫn chảy dịch hoặc tình trạng nghe kém kéo dài thì bạn nên đưa con đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được kiểm tra và xử trí kịp thời.